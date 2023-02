Talibani: Iz nekdanjih vojaških baz bomo naredili ekonomske cone

Afganistan se od avgusta 2021, ko so talibani prevzeli nadzor nad državo, sooča z gospodarsko in humanitarno krizo.

"Odločili smo se, da bo ministrstvo za industrijo in trgovino postopoma prevzelo nadzor nad nekdanjimi tujimi vojaškimi bazami in jih spremenilo v posebne ekonomske cone," je povedal podpredsednik vlade za gospodarske zadeve Mullah Ghani Baradar .

Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman s šole za mednarodne študije v Singapurju zato meni, da talibani z odločitvijo želijo okrepiti domačo legitimnost in povečati svojo blagajno. "Še pomembneje je, da morajo talibani dokazati svojo zavezanost gospodarskemu načrtovanju. To vključuje vzpostavitev varnih območij v bližini prestolnice in meja za potencialne tuje vlagatelje, kot so Kitajci, ter oživitev regionalne trgovine s sosednjimi državami," je za BBC še dodal Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman.

Po nekaterih ocenah je državna blagajna Afganistana ocenjena na skoraj milijardo evrov. Velik del kapitala v blagajno priteka od zemeljskega plina in bakra. Kljub temu pa velik del teh rezerv ostaja neizkoriščen.