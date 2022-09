Talibani izpustili talca, v zameno ZDA izpustile afganistanskega zapornika

"Zelo sem srečna, ker je moj brat na varnem in na poti domov. Naša družina je zadnjih 31 mesecev vsak dan molila, da se bo brat vrnil domov," je dejala sestra nedavno izpuščenega Marka Frerichsa. 60-letnega bivšega člana ameriške vojne mornarice so talibani ugrabili leto dni, preden so prevzeli oblast v Afganistanu. Pred ugrabitvijo je Frerichs v Kabulu 10 let delal kot inženir.