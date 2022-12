Talibani izvedli prvo javno usmrtitev po prevzemu oblasti

Od takrat so že izvedli več javnih bičanj, današnja javna usmrtitev v Farahu – glavnem mestu istoimenske province na zahodu države – pa je bila prva, ki so jo talibani uradno priznali in oznanili.

Talibani so ob zasegu Afganistana in umiku ZDA in Nata iz države obljubljali, da bodo bolj zmerni in bodo dopuščali pravice žensk in manjšin. A kot se zdi, so to bile le prazne obljube. Namesto tega so omejili pravice in svoboščine, izvajajo javno bičanje po različnih provincah, kaznovali so več moških in žensk, obtoženih kraje, prešuštva ali bega od doma.