Talibani ministrstvo za ženske nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh

Na družbenih omrežjih je bilo objavljenih več fotografij protestov uslužbenk ministrstva, ki trdijo, da so izgubile delo. Talibani niso odgovarjali na vprašanja o vzpostavitvi novega ministrstva. To je sicer v Afganistanu delovalo že med letoma 1996 in 2001, ko so bili talibani prvič na oblasti. Tedaj so uslužbenci med drugim bičali ženske, ki so same hodile naokrog. Skrbeli so tudi za spoštovanje drugih pravil, ki jih določa islam. Med njimi sta obvezna udeležba pri molitvah in prepoved britja brade.