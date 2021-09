Talibani na trgih obesili trupla domenvnih ugrabiteljev: 'To je opozorilo ostalim'

Le dan za tem, ko so talibani prek svojega tiskovnega predstavnika sporočili, da bodo zločincem sodili z najstrožjimi kaznimi, kot so usmrtitev in amputacije udov, saj da so te "nujne, če želimo ljudem zagotavljati varnost", so prebivalci mesta Herat na tamkajšnjih trgih lahko naleteli na grozljiv prizor. Talibani so na žerjav obesili štiri trupla domnevnih ugrabiteljev.