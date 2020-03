Talibani napovedali nove napade na afganistanske sile

Talibani so napovedali nove napade na afganistanske sile in tako končali delno prekinitev ognja, ki so jo razglasili pred podpisom mirovnega dogovora z ZDA. Iz afganistanske vzhodne province Khost poročajo o eksploziji, v kateri so umrle tri osebe.

Le dva dni po podpisu zgodovinskega mirovnega dogovora, ki naj bi Afganistanu po več kot 18 letih vendarle prinesel konec nasilja, so talibani danes napovedali, da bodo znova začeli z operacijami na afganistanske varnostne sile, poroča AFP. S tem so napovedali konec dogovoru o delni prekinitvi ognja, ki so ga talibani z ZDA podpisali pred mirovnih sporazumom. PREBERI ŠE ZDA in talibani podpisali zgodovinski mirovni dogovor "Omejitev nasilja je zdaj končana in naše operacije se bodo nadaljevale kot običajno,"je dejal tiskovni predstavnik talibanov Zabibula Mudžahid. Dodal je, da v skladu z dogovorom, ki so ga talibani sklenili z ZDA, njihovi pripadniki ne bodo napadali tujih sil, bodo pa nadaljevali operacije proti afganistanskim silam. Kmalu po sporočilu talibanov je na nogometni tekmi v provinci Host na vzhodu Afganistana eksplodiral motor bomba. V napadu so bili ubiti trije ljudje, 11 jih je bilo ranjenih. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel nihče. Dogovor sicer predvideva zmanjšanje ameriški sil v 135 dneh s približno 12.000 na 8600. Če se bodo talibani držali podpisanega, pa se bodo ZDA in njene partnerice v roku 14 mesecev popolnoma umaknile iz države. V zameno morajo talibani zagotoviti, da država ne bo postala varno zatočišče za teroriste. Niti Al Kaidi niti katerikoli drugi skrajni skupini ne smejo dovoliti delovanja na območjih pod njihovim nadzorom. Poleg tega morajo začeti mirovne pogovore z vlado v Kabulu. Na nogometnem igrišču odjeknila eksplozija Po napovedi vnovičnih napadov na varnostne sile je na nogometnem igrišču v provinci Khost odjeknila eksplozija. Po zadnjih podatkih so umrle tri osebe, vsaj 11 je ranjenih, piše Al Jazeera. "Motor z bombo je eksplodiral med nogometno tekmo," je dejal predstavnik policije Sayed Ahmad Babazai. Odgovornosti za napad še ni prevzel nihče.