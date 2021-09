Talibani napovedujejo: Kazni z usmrtitvami in amputacijami se bodo nadaljevale

Mulah Nurudin Turabi, nekdanji vodja verske policije, ki slovi po strogih kaznih za ljudi, ki so jih v devetdesetih letih ujeli med poslušanjem neverske glasbe ali striženjem brade, je zaradi svojih brutalnih dejanj na terorističnem seznamu Združenih narodov.

Turabi, ki je zdaj zadolžen za zapore, je za agencijo AP pojasnil, da ministri talibanske vlade še razpravljajo o tem, ali bi morale biti kazni, kot so usmrtitve in amputacije udov, javne ali ne, so pa "nujne za zagotavljanje varnosti".

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so javne usmrtitve izvajali na športnem stadionu v Kabulu ali pred mošejo Eid Gah. Turabi je bil takrat tudi pravosodni minister. "Vsi so nas kritizirali zaradi kaznovanj na stadionu, mi pa se nikoli nismo vmešavali v njihove zakone in kazni," je dejal v enem od zadnjih intervjujev. "Nihče nam ne bo govoril, kakšni naj bodo naši zakoni," je hladno zavrnil ogorčenje tistih, ki se s tem ne strinjajo.