Po več mesecih Afganistanke ponovno na ulico, talibani so jih nasilno razgnali

Približno 40 žensk se je v soboto zbralo pred ministrstvom za izobraževanje v Kabulu in javno zahtevalo vrnitev dela pravic, ki so jih zgubile od padca Kabula in vrnitve talibanov na oblast 15. avgusta lani. Mnoge med protestom niso zakrile svojih obrazov, navaja tiskovna agencija AFP.

Talibanske varnostne sile so protestnice hitro razgnale s streljanjem v zrak. Nekatere, ki so se zatekle v bližnje trgovine, pa so preganjali in pretepali s puškami. Prav tako so pretepli nekaj novinark, ki so poročale o prvem shodu žensk po več mesecih.

Po prevzemu oblasti so talibani sicer obljubili mehkejšo različico islamistične vladavine, ki je bila značilna za njihovo prvo obdobje na oblasti med letoma 1996 in 2001, vendar so na svoje obljube hitro pozabili.