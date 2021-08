Talibani s streljanjem pregnali protestnike, vsaj ena oseba umrla

Čeprav talibani mednarodni skupnosti obljubljajo, da je konec nasilja in da ne bo pobijanja, je, kot kaže, na terenu povsem drugače. V Džalalabadu so protestnike, ki so paradirali z afganistansko zastavo, pregnali s streljanjem in pretepanjem. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, še vsaj šest je bilo ranjenih.

Na vzhodu Afganistana v mestu Džalalabad se je danes zbralo nekaj deset protestnikov, ki so pred jutrišnjim afganistanskim dnevom neodvisnosti po ulicah paradirali z afganistanskimi zastavami. Na trgu so celo spustili belo zastavo, ki so jo postavili talibani, in jo zamenjali z rdeče-črno-zeleno zastavo Afganistana.

Talibani so nato na zbrane protestnike začeli streljati, na ljudi pa naj bi se spravili tudi s palicami, je za AP potrdil neimenovani afganistanski zdravstveni delavec. Po njegovih podatkih je bilo pri tem poškodovanih najmanj šest ljudi, najmanj ena oseba pa je umrla.

Reuters, ki se sklicuje na dve priči in nekdanjega policista, sicer poroča, da so umrle najmanj tri osebe in da je bilo ranjenih več kot deset ljudi.

