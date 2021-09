Talibani oblikujejo novo afganistansko vlado. Kdo so potencialni voditelji?

Novo talibansko vlado v Afganistanu bo najverjetneje vodil mula Abdul Gani Baradar, sicer soustanovitelj talibanskega gibanja, poročajo talibanski viri. Neuradno so znani že visoki člani vlade, njihove funkcije pa še niso natančno določene. V vladi naj bi se tako Baradarju pridružila še mula Mohamed Jakub, sin pokojnega talibanskega voditelja mule Omarja, in Šer Mohamed Abas Stanikzaj.

Novo vlado v Afganistanu bo vodil talibanski voditelj, ki se bo osredotočil na verska vprašanja in vladal v duhu islama, so za Reuters potrdili anonimni pripadniki talibanov. Vrhovni vodja talibanov je Hajbatulah Akhundzadej, pravni strokovnjak, ki je doslej deloval iz ozadja. Krmilo je prevzel potem, ko je njegov predhodnik mula Aktar Mansur leta 2016 umrl v napadu ameriškega brezpilotnega letala. Združeni narodi so Akhundzadeja označili za nekdanjega vodjo pravosodnega sistema, ki so ga talibani uvedli v letih 1996 do 2001, ko so vladali Afganistanu.

icon-expand Hajbatulah Akhundzadej FOTO: AP

Po imenovanju za novega vodjo si je prizadeval, da bi združil gibanje, odstranil visoke uradnike, da bi utrdil oblast, ozdravil notranje delitve in ustavil beg borcev v nasprotne skupine, kot je Islamska država. Eden od njegovih sinov je bil ubit v samomorilskem napadu na afganistansko vojaško bazo v Helmandu leta 2017. Akhundzade od padca Kabula ni dajal izjav in se pojavil v javnosti, zato celo krožijo govorice, da je bil pred časom ubit. Abdul Gani Baradar Vodenje afganistanske vlade bo, sodeč po virih blizu talibanov, prevzel mula Abdul Gani Baradar, soustanovitelj talibanov. Po nekaterih navedbah bi lahko objavili sestavo prihodnje talibanske vlade že v kratkem. Talibanski tiskovni predstavnik je sicer potrdil, da bi objavo lahko izvedli že v soboto, a je hkrati dodal, da naj bi bila poročila o sestavi vlade "brez osnove", navaja britanski BBC.

icon-expand Abdul Gani Baradar FOTO: AP

Kot ugibajo analitiki, naj bi talibane v bistvu presenetil hiter padec vlade pod vodstvom Ašrafa Ganija 15. avgusta in v bistvu še niso bili pripravljeni na to, kako si bodo razdelili položaje. To bi lahko pojasnilo vprašanje, zakaj traja toliko časa, da povedo, kdo bo poslej vodil državo."Sploh si niso pripravili načrta glede vlade," je ocenila analitičarka Martine van Bijlert in dodala, da naj bi bili talibani "razdeljeni glede tega, kako naprej". Znano pa je, da je bil Baradar nekoč tesen prijatelj prvotnega talibanskega voditelja mule Mohameda Omarja, ki mu je nadel vojno ime Baradar, kar pomeni brat. Bil je namestnik obrambnega ministra, ko so talibani prvič vladali Afganistanu. Po padcu talibanske vlade je bil Baradar, po poročanju ZN, višji vojaški poveljnik, zadolžen za napade na koalicijske sile. Leta 2010 so ga aretirali in zaprli v Pakistanu. Po izpustitvi leta 2018 je vodil talibanski politični urad v Dohi in postal eden najvidnejših uradnikov v mirovnih pogajanjih z ZDA. Mohamed Abas Stanikzaj Njegov tesen sodelavec naj bi postal Šer Mohamed Abas Stanikzaj, Baradarjev namestnik v Dohi. Leta 1982 je diplomiral na vojaški šoli v Indiji. Njegovi sošolci pravijo, da je ob koncih tedna užival v pohodništvu in plavanju v Gangesu in ni simpatiziral z islamističnimi radikali.

icon-expand Mohamed Abas Stanikzaj FOTO: AP