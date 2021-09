Talibani obnovili obljube glede prostega odhoda Afganistancev

Pred pakistanskim veleposlaništvom v Kabulu se je danes zbrala množica, v kateri so bile predvsem ženske. S transparenti in skandiranjem so protestniki nasprotovali vmešavanju Islamabada, ki ga številni že dolgo obtožujejo tesnih povezav s talibani.

Afganistanci so v strahu pred ponovitvijo brutalne vladavine talibanov med leti 1996 in 2001 pripravili več manjših protestov. V mestu Mazar-i-Šarif na severu države je v ponedeljek manjša skupina žensk na protestu zahtevala spoštovanje njihovih pravic. Protesti so prejšnji teden potekali tudi v Heratu, kjer so ženske zahtevale enakost, pravičnost in demokracijo.

Med prvo vladavino talibanov v Afganistanu, ki se je končala po mednarodnem posredovanju leta 2001, so bile ženske povsem brez pravic. Talibani medtem obljubljajo, da bodo spoštovali pravice žensk v skladu z načeli šeriatskega prava, vendar za zdaj ni jasno, kaj to za ženske pomeni.

Blinken: Talibani so obnovili obljube glede prostega odhoda Afganistancev

Medtem pa je ameriški državni sekretar Antony Blinken v Katarju sporočil, da so talibani obnovili obljubo, da bodo Afganistanci lahko svobodno zapustili državo, če bodo to želeli. Zagotovili so, da bodo "pustili ljudi s potrebnimi potovalnimi dokumenti, da svobodno odpotujejo". Za besedo pa jih ne bodo držale le ZDA, ampak celotna mednarodna skupnost, je po srečanju s katarskim gostiteljem v Dohi, kjer se mudi tudi obrambni minister ZDA Lloyd Austin, dejal Blinken.

Ameriška administracija pod vodstvom Joeja Bidna je pod vse večjim pritiskom, ker je v Afganistanu ostalo še več sto nekdanjih afganistanskih sodelavcev z ZDA in drugimi zahodnimi silami. Med njimi je tudi več Američanov. Čeprav imajo urejene dokumente, zaenkrat ne morejo zapustiti države, ker so ZDA v začetku prejšnjega tedna ustavile evakuacijske lete s kabulskega letališča.

V Katarju so medtem pojasnili, da bi na letališču v Kabulu lahko že kmalu obnovili polete in tako omogočili potovanja. Letalski promet je bil prekinjen ob padcu Kabula in vdoru na tisoče Afganistancev na letališče, ko so se hoteli na vsak način umakniti pred talibani in zapustiti državo.

Večina evakuiranih je sicer prišla ravno v Katar. Ta zalivska država je bila prehodna točka za skoraj polovico od okoli 120.000 Afganistancev, ki so jih umaknili iz države. Blinken in Austin sta se v ponedeljek ob prihodu v Doho tudi zahvalila katarskemu emirju Šejku Tamimu bin Hamadu al Taniju za pomoč in gostoljubje beguncem iz Afganistana.