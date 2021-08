Talibani osvojili eno ključnih afganistanskih mest Kunduz

"Po hudih spopadih so mudžahedini osvojili prestolnico province Kunduz," so sporočili talibani.

"Kunduz je padel; talibani so zavzeli vse ključne položaje v mestu," pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil njihov dopisnik z območja.

Eden od prebivalcev je medtem dejal, da je v mestu "popoln kaos". "Talibani so dosegli glavni trg. Letalske sile ga bombardirajo," je povedal.

Afganistansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da skušajo vladne sile znova zavzeti ključne položaje v Kunduzu. Z določenih območij, tudi iz poslopij nacionalnega radia in televizije, so pregnali talibane, so navedli.

Nato so talibani osvojili še mesto Sar-e-Pul, prestolnico istoimenske pokrajine na severu države, je povedalo več virov. "Talibani so obkolili vojaški bataljon na obrobju mesta. Vsi drugi deli mesta so pod nadzorom talibanov," je dejal lokalni politik.

Talibanski uporniki so od petka osvojili še dve drugi prestolnici pokrajin, in sicer Zarandž v Nimrozu ter Šebergan v pokrajini Džavzdžan. Vendar pa je mesto Kunduz, ki leži 50 kilometrov južno od meje s Tadžikistanom, najpomembnejše doslej.

Talibani tako po zavzetju obsežnih pretežno podeželskih območij v zadnjih tednih trenutno oblegajo še več drugih prestolnic pokrajin. Na jugu bi lahko kmalu zavzeli Laškar Gah, pod vse večjim pritiskom je tudi Herat na zahodu.