Talibani patruljirajo po Kabulu, Evropa evakuira svoje državljane in sodelavce

Letališče v Kabulu spet deluje, letala vzletajo in pristajajo. Ves svet skuša čim hitreje varno evakuirati svoje državljane, diplomate, pa tudi vojaške sodelavce in njihove najbližje. Talibani so medtem zavzeli vse kontrolne točke v prestolnici, do zob oboroženi patruljirajo po mestu. Na drugem koncu sveta pa je najmočnejša velesila sporočila, da bo talibansko vlado priznala, glede na njihova dejanja – v kolikor bodo denimo spoštovali pravice žensk in se izogibali ekstremizmu. Ameriški predsednik Biden še vedno vztraja, da so ZDA v Afganistanu dosegle svoje cilje. Pa je bilo vredno?

Zunanji ministri članic EU bodo na izrednem srečanju razpravljali o razmerah v Afganistanu, kjer so talibani z bliskovito ofenzivo v nekaj dneh prevzeli oblast. Članice EU si zdaj predvsem prizadevajo iz države čim hitreje umakniti svoje državljane, ki so še tam, ter tudi afganistanske sodelavce, ki se po prihodu talibanov bojijo za svojo usodo.

Na dogajanje v Afganistanu se je odzval tudi nekdanji ameriški predsednik George W. Bush. "Z Lauro z veliko žalostjo spremljava tragične dogodke, ki se odvijajo v Afganistanu," je zapisal v sporočilu za javnost. Dodal je, da sta njuni srci z afganistanskim narodom, ki je že toliko pretrpel, ter z ameriškimi vojaki in Natovimi zavezniki, ki so "že toliko žrtvovali".

Potem ko so danes zgodaj zjutraj znova odprli letališče v Kabulu, države nadaljujejo evakuacijske lete, je sporočil predstavnik zveze Nato v Afganistanu Stefano Pontecorvo. Kot je dodal, je videl pristanke in vzlete letal.

Letališče v Kabulu je zgodaj zjutraj po lokalnem času znova začelo delovati. Pred tem so ameriške sile njegovo delovanje zaustavile zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča.

Pristali naj bi že prvi ameriški letali z vojaki in vojaško opremo. Ameriški generalmajor Hank Taylor je potrdil, da je v Kabulu že pristalo ameriško transportno letalo, ki je tja pripeljalo ameriške vojake, v kratkem pa naj bi pristalo še letalo z vojaško opremo. Tako naj bi pomagali vzpostaviti varnost na letališču. Po navedbah Taylorja so nadzor nad vojaškim in civilnim letalskim prometom z mednarodnega letališča Hamid Karzaj v Kabulu prevzele ZDA. Kot pravi, je v Kabulu že okoli 2500 pripadnikov ameriških vojaških sil, do konca dneva naj bi jih bilo že do 3500. Ti bodo pomagali organizirati evakuacijo več tisoč Američanov in njihovih afganistanskih sodelavcev. Na letališču v Kabulu je že pristalo tudi nemško transportno letalo, s katerim bodo izvedli evakuacijo nemških državljanov iz Afganistana. Nemčija je že poslala več transportnih letal v uzbekistansko prestolnico Taškent, ki je nemško vozlišče za evakuacijo iz Afganistana.

icon-expand Nad predsedniško palačo v Kabulu še vedno plapola afganistanska zastava, kljub temu, da so poslopje zasedli talibani. FOTO: AP

Ameriško obrambno ministrstvo je sicer potrdilo, da se je poveljnik ameriških sil za Bližnji vzhod Kenneth McKenzie v Katarju sestal s člani talibanskega vodstva. Sogovornikom naj bi dal jasno vedeti, da bi napad na ameriške sile ali prekinitev operacije evakuacije preko letališča v Kabulu sprožil silovit odziv. ZDA so še napovedale, da bodo priznale talibansko vlado v Afganistanu le, če bo ta spoštovala pravice žensk in se izogibala ekstremističnim gibanjem, kot je Al Kaida. Za Bidna umik iz Afganistana upravičen, talibane posvaril pred napadi na ameriške interese Ameriški predsednik Joe Biden je o razmerah v Afganistanu včeraj tudi nagovoril Američane. Umik iz države je ocenil kot upravičen. Poudaril je, da je šlo pri 20-letnem ameriškem posredovanju za boj proti terorizmu. Talibane je posvaril pred morebitnimi napadi na ameriške interese.

Biden je v nagovoru priznal, da je Afganistan 'padel' hitreje, kot so ocenjevali. A "naša misija v Afganistanu nikoli ni bila zasnovana z namenom zgraditi državo," je dejal Biden, ki stoji za ameriškim umikom iz države. Kot je izpostavil v nagovoru državljanom, je bil kot predsednik ZDA v situaciji, ko je lahko nadaljeval z uresničitvijo dogovora, ki ga je s talibani sklenil že njegov predhodnik Donald Trump, ali pa se vrnil v vojno s talibani. "Idealnega trenutka" za umik pa po njegovih navedbah ni bilo. Kot je izpostavil, so ZDA afganistanski vojski zagotovile vse možnosti, da bi se lahko bojevali proti talibanom. Ameriške sile pa ne morejo storiti tistega, česar ne storijo niti Afganistanci, torej boriti se in umreti za svojo državo, je še dodal. Skrb za pravice žensk pod talibanskim režimom bo tudi po ameriškem umiku iz države po napovedih Bidna ena od prioritet ZDA. "Še naprej bomo zagovarjali osnovne človekove pravice Afganistancev, žensk in deklet," je zagotovil. Ameriški predsednik ni izključil niti možnosti "protiterorističnih akcij" ZDA v Afganistanu, če bo potrebno. Talibanom je zažugal z "uničujočim odzivom" ZDA, če bi napadli ameriške interese. Zunanji ministri EU danes o razmerah v Afganistanu Zunanji ministri EU bodo danes na izrednem zasedanju razpravljali o razmerah v Afganistanu, kjer se varnostni položaj po vrnitvi talibanov na oblast slabša. Evropske države skušajo zaradi negotovih razmer čim hitreje umakniti svoje državljane in afganistanske sodelavce iz države. O Afganistanu naj bi danes razpravljali tudi veleposlaniki Nata.

icon-expand V Afganistanu so talibani po umiku ameriške vojske prevzeli nadzor. FOTO: AP

Sestanek zunanjih ministrov EU o Afganistanu, ki se ga bo udeležil tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, bo potekal v obliki video konference. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je za sklic izrednega srečanja, na katerem naj bi podali prvo oceno razmer v Afganistanu, odločil po zadnjih dogodkih v tej državi in intenzivnih stikih s partnerji v minulih dneh. V afganistanski prestolnici Kabul, ki so jo talibani v nedeljo zavzeli brez odpora in prevzeli oblast v državi, vladata panika in strah pred talibanskim maščevanjem, mnogi Afganistanci skušajo zapustiti državo. Evropske države si medtem prizadevajo iz Afganistana čim hitreje evakuirati svoje državljane kot tudi lokalne sodelavce in njihove družine.