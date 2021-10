Talibani po napadu na mošejo uničili celico IS

"Rezultat operacije, ki je bila zelo odločna in uspešna, je, da je bil v celoti uničen center IS in ubiti vsi člani IS," je sporočil Mudžahid.

Po navedbah očividcev je bilo v času operacije v Kabulu slišati eksplozije in streljanje, na družbenih omrežjih pa so bili objavljeni posnetki večje eksplozije in požar na kraju dogajanja.