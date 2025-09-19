Talibani po osmih mesecih izpustili iz pripora starejši britanski par

Talibanska vlada doslej še ni razkrila, zakaj so par februarja aretirali, ko sta se vračala domov v osrednji provinci Bamiyan. Od aretacije je družina zakoncev večkrat prosila za njuno izpustitev zaradi njunega slabega zdravstvenega stanja.

"Britanska državljana Peter in Barbara Reynolds , ki sta kršila afganistanske zakone, sta bila danes po sodnem postopku izpuščena iz pripora," je danes na družbenih omrežjih sporočil tiskovni predstavnik afganistanskega zunanjega ministrstva. Dodal je, da vlada takšnih primerov ne obravnava iz političnih razlogov.

Gre sicer za par, ki se je leta 1970 poročil v Kabulu. Zakonca Reynolds sta v Afganistanu živela skoraj dve desetletji in tam vodila izobraževalne programe. Uradno sta postala tudi afganistanska državljana.

Talibani so danes par predali posebnemu britanskemu predstavniku v državi Richardu Lindsayju. Katarski uradnik, ki je zaradi občutljivosti primera želel ostati anonimen, je za AFP dejal, da so par varno izpustili iz pripora. Katar je posredoval pri izpustitvi, več mesecev je sodeloval v pogovorih z afganistanskimi oblastmi in britansko vlado.

"Zelo dobro so ravnali z nama. Veseliva se, da bova videla svoje otroke. Veseliva se tudi vrnitve v Afganistan, če bo to le mogoče. Sva afganistanska državljana," je dejala Barbara, ko je stala zraven svojega moža na letališču v Kabulu.