Talibani po uničujočem potresu zaprosili za mednarodno pomoč

V teku so reševalne akcije, ki pa jih ovirata močno deževje in pomanjkanje sredstev. Preživeli in reševalci so za BBC pojasnili, da so vasi v bližini epicentra potresa popolnoma uničene.

Najhuje je potres z epicentrom blizu mesta Khost prizadel jugovzhodno provinco Paktika. Čutili so ga tudi v Pakistanu in Indiji.

Najsmrtonosnejši potres v zadnjih 20 letih je velik izziv za talibane, ki so lani kmalu po umiku ameriških sil prevzeli nadzor nad državo. Kot je povedal visoki talibanski uradnik Abdul Qahar Balkhi , se Afganistan sooča s humanitarno in gospodarsko krizo, država pa ni zmožna zagotoviti potrebne finančne pomoči za prizadete v potresu.

Na pomoč so sicer že priskočile številne humanitarne organizacije in sosednje države, a so talibani prepričani, da je treba pomoč še okrepiti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da so na poti v Afganistan zdravstvene ekipe, zdravila, hrana in ostale nujne potrebščine.

Afganistan je sicer nagnjen k potresom, saj se nahaja na tektonsko aktivnem območju. V zadnjem desetletju je v potresih umrlo več kot 7000 ljudi, v povprečju pa jih na leto umre 560.

Še preden so talibani prevzeli oblast, so bile afganistanske službe za nujne primere močno okrnjene in nezmožne spopadanja z večjimi naravnimi nesrečami. V zadnjem času se država ob tem spopada še s pomanjkanjem medicinske opreme, po podatkih ZN pa primanjkuje tudi hrane.