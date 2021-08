Talibani ponosno razkazujejo svoje novo (ameriško) orožje

Gre za orožje, ki je ostalo po umiku Američanov iz Afganistana in so ga talibani zasegli v Heratu. " To je tako slabo, da zdaj ne bomo mogli razlikovati med konvojem teroristov in ameriškim konvojem v Afganistanu. Ker bosta ista ," je za CNN povedal Michael Pregent , strokovnjak za boj proti terorizmu.

Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan je ob tem poudaril, da so Bidna prizori kaosa v Kabulu prizadeli, a da je moral sprejeti te težke odločitve. Kot je dejal, nimajo točnega seznama, kje je sedaj vsak kos vojaške opreme, s katero so ZDA oskrbele afganistanske vojake, velik del pa naj bi imeli sedaj talibani, njegove besede povzemajo tuje tiskovne agencije. "In seveda se nam ne zdi, da nam ga bodo prostovoljno predali, " je dodal.

Večino visokotehnološkega orožja je ameriška vojska sicer vzela s seboj. V rokah talibanov je tako pristalo večinoma orožje prejšnje generacije – na stotine tisoč pušk in mitraljezov ter neverjetne količine nabojev. V roke jim je padlo kar nekaj helikopterjev in letal, ki so jih dobili od ameriške vojske, a bodo ti kmalu neuporabni, če jih že niso onesposobili tehniki, saj rezervnih delov zanj ne bodo mogli dobiti. Kar 46 letal in helikopterjev je "prebegnilo" v Uzbekistan, kot so sporočili iz te sosednje države. Na njihovih letališčih je pristalo 24 helikopterjev in 22 manjših letal, domneve so, da gre v največji meri za helikopterje UH-60 "BlackHawk" in Super Tucane. Tudi optična in komunikacijska oprema bosta imeli precej kratko življenjsko dobo, saj ju bo praktično nemogoče vzdrževati brez redne dobave rezervnih delov.

Skrb vzbujajoče pa je vprašanje ogromne količine nabojev, pušk, pištol in eksplozivov, ki ne potrebuje preveč specializiranega znanja. Več kot 150.000 pušk M16 in M4, na stotine tisoče kalašnikovk in njihovih različic. Zajeli so tudi približno 6.000 vozil hummer, na stotine oklepnih vozil ruske izdelave BTR in BMP in nekaj tisoč tovornjakov, ki bodo bistveno izboljšali njihove logistične sposobnosti.