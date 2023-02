Talibani prepovedali kontracepcijo: 'Je zarota Zahoda za nadziranje muslimanov'

"K meni so prišli dvakrat. Imeli so pištole in mi grozili, naj prekinem s prodajo kontracepcijskih tabletk," je dejal lastnik ene izmed lekarn v Kabulu, ki je dodal, da talibanski borci redno preverjajo vse lekarne v mestu. "Zato smo prenehali s prodajo," je dejal. Za medij je spregovoril še ene farmacevt iz Kabula, ki je potrdil, da so jim talibani ukazali, naj v lekarnah ne hranijo nikakršnih kontracepcijskih sredstev. "Takšnih zdravil v lekarni ne smemo hraniti od začetka februarja. Ne upamo si prodati niti obstoječe zaloge," je dejal.

Kot poroča The Guardian so talibanski borci v dveh večjih afganistanskih mestih ustavili prodajo kontracepcijskih sredstev. Trdijo namreč, da gre za zaroto Zahoda, ki da želi z žensko kontracepcijo uveljaviti nadzor nad muslimanskim prebivalstvom. Talibani naj bi tako svojo propagando širili od vrat do vrat, grozili babicam, lekarnam pa naročali, naj s polic pospravijo kontracepcijska sredstva.

Gre za zadnjega izmed napadov na pravice žensk v Afganistanu. Talibani so sicer kmalu po prevzemu oblasti avgusta 2021 ukinili visokošolsko izobraževanje za dekleta, zanje zaprli tudi univerze ter ženske prisilili, da zapustijo svoja delovna mesta. Ob tem pa so jim omejili celo možnosti, da zapustijo svoje domove. Omejevanje kontracepcijskih sredstev pa bo v državi z že sicer krhkim zdravstvenim sistemom, zadalo velik udarec.

A za 17-letno Zainab , ki se je pred dvema letoma poročila v mestu Mazar-i-Sharif, je bila prepoved kontracepcijskih sredstev šok. Novico ji je prejšnji teden povedala njena babica. Zainab, ki že ima 18-mesečno hčerko, je zdaj zaskrbljena. "Na skrivaj sem uporabljala kontracepcijo, da bi preprečila takojšnjo nosečnost. Hčer sem želela dobro vzgojiti, z ustreznimi zdravstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. A moje sanje so se razblinile, ko mi je babica prejšnji teden dejala, da mi zame nima kontracepcije," je priznala.

WHO ocenjuje, da je stopnja umrljivosti mater v Afganistanu 638 smrti na 100.000 živorojenih otrok. Eden od izzivov je, da so zadnje številke za Afganistan iz leta 2017, z varnostnimi težavami v zadnjih 5 letih, ki preprečujejo zbiranje natančnejših in posodobljenih podatkov. Po podatkih Organizacija za varstvo človekovih pravic (UNFPA) pa usposobljeni zdravstveni delavci nadzirajo manj kot 60 odstotkov porodov v Afganistanu. Finance v kombinaciji s škodljivimi spolnimi praksami pa medtem pogosto ovirajo možnosti žensk, ki iščejo strokovno pomoč (zlasti tiste na podeželju).

Aktivist iz Združenega kraljestva, ki pa je bil rojen v Afganistanu, Shabnam Nasimi je poudaril, da so začeli talibani zdaj izvajati nadzor ne le nad pravicami žensk do dela in študija, temveč tudi nad njihovim telesom. "To je nezaslišano," je jasen.

Oglasilo pa se je še več aktivistov, ki so talibane pozvali k spoštovanju mednarodnih sporazumov, ki določajo tudi splošen dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja. "Dostop do kontracepcije in pravica do načrtovanja družine ni le stvar človekovih pravic. Je tudi osrednjega pomena za krepitev vloge žensk in dvig države iz revščine," je dejal Nasimi, ki je dodal, da Koran ne prepoveduje uporabe kontracepcije, prav tako pa parom ne prepoveduje nadzora na nosečnostjo ali omejevaje števila otrok. "Talibani nimajo pravice omejevati dostopa do kontracepcije na podlagi lastne interpretacije islama," je jasen.

Za medij pa je uporabo kontracepcije glede na Koran komentiral tudi talibanski uradnik s sedežem v Kandaharju Ustad Faridoon. "Uporaba kontracepcijskih sredstev je včasih medicinsko potrebna za zdravje mater. V šeriatskem zakoniku je tako uporaba kontracepcijskih sredstev dovoljena, če obstaja nevarnost za življenje matere. Zato popolna prepoved kontracepcijskih sredstev ni pravilna," je povedal.