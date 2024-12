Talibani prepovedali okna, skozi katera bi lahko z ulice videli ženske

Talibanski voditelj Hibatullah Akhundzada je izdal nov ukaz, ki se nanaša na pravice in življenje žensk v Afganistanu, poroča The Independent . Odločil se je prepovedati okna na zgradbah, skozi katera bi lahko ljudje z ulice v notranjosti domačih hiš opazili žensko.

Odlok, ki ga je na spletu delil tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mujahid, velja tako za novogradnje kot tudi za že obstoječe objekte. Nove stavbe tako ne smejo imeti oken, skozi katera bi lahko videli na "dvorišče, v kuhinjo in druge kraje, ki jih običajno uporabljajo ženske". "Videti ženske, ki delajo v kuhinjah, na dvoriščih ali zajemajo vodo iz vodnjakov, lahko vodi do nespodobnih dejanj," piše.

Lastnike nepremičnin, ki ne bodo ustrezale novim smernicam, bodo pozvali, naj okna zazidajo ali zastrejo.

Napovedali zaprtje vseh nevladnih organizacij v Afganistanu, ki zaposlujejo ženske

Nedavno so sporočili tudi, da bodo zaprli vse nacionalne in tuje nevladne organizacije v Afganistanu, ki zaposlujejo ženske. Ministrstvo za gospodarstvo je na družbenem omrežju v nedeljo zvečer opozorilo, da bi neupoštevanje ukaza pomenilo izgubo licence nevladnih organizacij za delovanje v Afganistanu. Dodali so, da so le oni pristojni za registracijo, koordinacijo, vodenje in nadzor vseh dejavnosti, ki jih izvajajo domače in tuje organizacije.

Spremembo so napovedali le dve leti po tem, ko so nevladnim organizacijam sporočili, naj prekinejo zaposlovanje Afganistank. Ob tem so se sklicevali, da ženske, ki so jih zaposlovali, niso pravilno nosile islamske naglavne rute.