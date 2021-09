Poročala o protestih v Kabulu, zajeli so ju talibani: 'Mislil sem, da me bodo ubili'

Čeprav talibani po eni strani zatrjujejo, da ne bo nihče ogrožen, da si ne želijo sovražnikov in da bodo spoštovali ženske pravice v okviru šeriatskega prava , podobe, ki prihajajo iz Kabula, kažejo nasprotno. BBC je opravil intervju z afganistanskima novinarjem in fotografom, ki so ju, potem ko sta poročala o dogajanju v Kabulu, prijeli, odpeljali na policijsko postajo, ju tam vklenili, nato pa v ločenih sobah močno pretepli.

Taki Darjabi je za BBC povedal, da je skupaj s fotografom Nematulahom Nakdijem v sredo spremljal protest žensk v Kabulu. Oba so sredi dela zmotili talibani in ju odpeljali na bližnjo policijsko postajo. "Odpeljali so naju v ločeni sobi," je britanskim kolegom povedal Darjabi.

Po njegovih besedah so ga v sobi vklenili v lisice. "Odločil sem se, da se ne bom branil, ker sem domneval, da me bodo potem pretepli še huje. Zato sem na tla legel tako, da sem zaščitil sprednji del telesa. Osem jih je prišlo in začeli so me pretepati ... Uporabili so palice, pendreke, električne kable – skratka vse, kar jim je prišlo pod roko," je dejal. Dodal je, da so brazgotine, ki jih ima po obrazu, nastale, ko so ga s čevlji brcali v obraz. "Ustavili so se šele, ko sem padel v nezavest," je povedal Darjabi. Po približno dveh urah so ga izpustili: "Komaj sem hodil, a so mi govorili, naj raje pospešim korak. Zelo me je bolelo."

Fotograf Nakdi pa je dejal, da so mu talibanski borci kmalu zatem, ko je začel fotografirati protest, poskušali odvzeti fotoaparat. "Eden od talibanov mi je položil nogo na glavo, me z obrazom udaril ob beton. Brcali so me v glavo ... Mislil sem, da me bodo ubili," je za tiskovno agencijo AFP dejal Nakdi. Vprašal je, zakaj so ga pretepli, odgovor pa: "Imata srečo, da vaju nismo obglavili."

Afganistanska tiskovna agencija Tolo je poročala, da so tudi njihovega snemalca pridržali talibani, in to za skoraj tri ure. CPJ, mednarodna nevladna organizacija, pa je sporočila, da je bilo v zadnjih dveh dneh pridržanih in nato izpuščenih najmanj 14 novinarjev. "Talibani hitro dokazujejo, da so bile njihove obljube, da bodo afganistanskim neodvisnim medijem omogočili svobodno in varno delo, prazne," je ob tem dejal predstavnik organizacije Steven Butler. Hkrati je pozval talibane, naj takoj prenehajo zadrževati in pretepati poročevalce ter jim omogočijo opravljati svoje delo brez strahu pred njihovim maščevanjem.