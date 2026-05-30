Tujina

Talibani in EU: diplomati v zameno za deportirane državljane

Bruselj/Kabul, 30. 05. 2026 15.34 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.V.
Talibani

Talibani so svoje diplomate že poslali v Nemčijo. Enako namrevajo storiti tudi v drugih državah EU. V zameno ponujajo sodelovanje glede deportacij lastnih državljanov iz EU.

Države, ki želijo dobiti pomoč talibanov pri vračanju Afganistancev v domovino, bi morale kot povračilo, tako kot Nemčija, sprejeti vsaj enega predstavnika talibanov v afganistanskih veleposlaništvih, poroča Deutsche Welle.

Kritiki opozarjajo, da bi to lahko talibanom omogočilo, da prevzamejo nadzor nad diplomatskimi predstavništvi v Evropi. Do sedaj so številna afganistanska veleposlaništva vodili diplomati, imenovani pred prevzemom oblasti talibanov avgusta 2021.

V Evropi so talibani doslej svoje diplomate poslali le v Nemčijo, edino državo EU, ki jih je sprejela, in na Norveško. Tako sta bila od lanskega leta na veleposlaništvo v Berlinu in generalni konzulat v Bonnu med drugim dodeljena dva konzularna uradnika, ki naj bi olajšala deportacije v Afganistan.

Po raziskavi NDR sta dva predstavnika talibanov praktično prevzela vodenje obeh diplomatskih predstavništev, čeprav nemška vlada tega še ni potrdila. V norveški prestolnici Oslu je predstavnik talibanov od leta 2025 uradno imenovan za odpravnika poslov, torej za prvega moža te misije.

Načrtovani obisk talibanske delegacije v Bruslju izhaja iz pobude držav članic, ki od Evropske komisije zahtevajo usklajevanje tehničnih pogovorov glede deportacij. Komisija je prejšnji teden potrdila, da so bili stiki s talibani o tej zadevi že vzpostavljeni.

Težave s priznavanjem legitimnosti

Tudi skoraj pet let po prevzemu oblasti avgusta 2021 talibanom še ni uspelo prevzeti vseh afganistanskih diplomatskih predstavništev. To je predvsem zato, ker do danes, razen Rusije, nobena druga država ni priznala talibanske države, Islamskega emirata Afganistan.

Vendar pa so, zlasti v islamskih državah, kot so Iran, Združeni arabski emirati in Pakistan, že veleposlaniki, ki jih imenujejo talibani, medtem ko druga predstavništva še vedno vodijo diplomati, ki jih je prvotno poslala nekdanja afganistanska vlada. 

Zaenkrat je ostala le majhna skupina veleposlaništev, ki jih vodijo deklarirani nasprotniki talibanov, kot so diplomatska predstavništva v Švici in Belgiji ter v Avstriji. Vendar pa lahko ta diplomatska predstavništva ponujajo le strogo omejene konzularne storitve, ker ne vzdržujejo nobenih stikov z afganskima oblastmi. Zato ne izdajajo potnih listov ali vizumov.

Deportacije Afganistancev iz Pakistana
Deportacije Afganistancev iz Pakistana
FOTO: AP

Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve je skupaj s švedskim ministrstvom za pravosodje poslal pismo Afganistanu, da bi preučil možnost takšnega srečanja v Bruslju, je pred dvema tednoma dejal njegov tiskovni predstavnik. Po informacijah, ki jih je pridobil NDR, trenutno potekajo prizadevanja za uskladitev datuma srečanja, ki naj bi potekalo do sredine junija. Vodja talibanske delegacije, visoki diplomat Abdul Qahar Balkhi, na prošnjo NDR ni želel komentirati prihajajočega obiska Bruslja.

Afganistanski veleposlanik v Švici Nasir Andisha, odkrit nasprotnik talibanov, je v izjavi za NDR kritiziral načrte za prihajajoči obisk delegacije iz Kabula: "S tem, ko jih pozdravlja v Bruslju in jim dovoli, da prevzamejo nekakšno vojaško misijo na veleposlaništvu v Berlinu in konzulatih v Bonnu in Oslu, Evropa po mojem mnenju daje talibanom nezasluženo zmago v odnosih z javnostmi."

"Šalijo se o šibkosti Zahoda, hkrati pa zaostrujejo svojo totalitarno represijo v Afganistanu," opozarja Andisha. Afganistanski veleposlanik v Belgiji Nazifullah Salarzai je za NDR povedal, da bo takoj odstopil, če bo na to veleposlaništvo poslan predstavnik talibanov.

