Talibani in EU: diplomati v zameno za deportirane državljane

Države, ki želijo dobiti pomoč talibanov pri vračanju Afganistancev v domovino, bi morale kot povračilo, tako kot Nemčija, sprejeti vsaj enega predstavnika talibanov v afganistanskih veleposlaništvih, poroča Deutsche Welle.

Kritiki opozarjajo, da bi to lahko talibanom omogočilo, da prevzamejo nadzor nad diplomatskimi predstavništvi v Evropi. Do sedaj so številna afganistanska veleposlaništva vodili diplomati, imenovani pred prevzemom oblasti talibanov avgusta 2021.

V Evropi so talibani doslej svoje diplomate poslali le v Nemčijo, edino državo EU, ki jih je sprejela, in na Norveško. Tako sta bila od lanskega leta na veleposlaništvo v Berlinu in generalni konzulat v Bonnu med drugim dodeljena dva konzularna uradnika, ki naj bi olajšala deportacije v Afganistan.

Po raziskavi NDR sta dva predstavnika talibanov praktično prevzela vodenje obeh diplomatskih predstavništev, čeprav nemška vlada tega še ni potrdila. V norveški prestolnici Oslu je predstavnik talibanov od leta 2025 uradno imenovan za odpravnika poslov, torej za prvega moža te misije.

Načrtovani obisk talibanske delegacije v Bruslju izhaja iz pobude držav članic, ki od Evropske komisije zahtevajo usklajevanje tehničnih pogovorov glede deportacij. Komisija je prejšnji teden potrdila, da so bili stiki s talibani o tej zadevi že vzpostavljeni.