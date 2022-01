Talibani prispeli v Norveško, pričeli so se pogovori o Afganistanu

V Oslu so se tako danes začeli tridnevni pogovori med predstavniki Norveške, mednarodne skupnosti, talibanov in afganistanske civilne družbe o človekovih pravicah in zagotavljanju humanitarne pomoči v Afganistanu. Po pričakovanjih talibanov bodo pogovori v Oslu "preoblikovali vojno ozračje" .

Pogovori so načrtovani od danes do torka, talibani pa naj bi se v norveški prestolnici srečali s predstavniki Norveške in mednarodne skupnosti, predvidena pa so tudi srečanja delegacije z drugimi Afganistanci, vključno z ženskami, novinarji in borci za človekove pravice.

V ponedeljek se bodo sestali s predstavniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in Evropske unije, v torek pa so predvideni dvostranski pogovori med talibani in predstavniki Norveške, ki je omogočila pogovore. Ti sicer potekajo za zaprtimi vrati v hotelu Soria Moria na obrobju norveške prestolnice. V ospredju tridnevnih pogovorov bodo človekove pravice in zagotavljanje humanitarne pomoči Afganistanu, ki se po umiku zavezniških sil iz države avgusta lani in ponovnem prihodu talibanov na oblast sooča s hudo humanitarno krizo.

Gre za prve uradne pogovore talibanov z Zahodom na evropskih tleh, odkar so avgusta lani prevzeli oblasti v Afganistanu. Tiskovni predstavnik skupine Zabihulah Mudžahid je dejal, da pričakujejo, da bodo pripomogli k "preoblikovanju vojnega ozračja".

"Islamski emirat je sprejel ukrepe za izpolnitev zahtev zahodnega sveta in upamo, da bomo z diplomacijo okrepili naše odnose z vsemi državami, vključno z evropskimi državami in Zahodom na splošno," je dodal.