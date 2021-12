Talibani prosijo za pomoč, so pa popravili opremo za izdajanje potnih listov

Štiri mesece zatem, ko so si na hitro podredili državo, zdaj talibani pričakujejo mednarodno pomoč. Namestnik zunanjega ministra gibanja Šer Mohamed Abbas Stanikzai je dejal, da so države, kot je ZDA, ki so medtem blokirale milijarde dolarjev centralnobančnih rezerv, odgovorne za pomoč Afganistanu, da si opomore po desetletjih vojne.

"Zamrznitev sredstev je prizadela navadne ljudi in ne vpliva na talibanske oblasti," je dejal na konferenci, ki so se je udeležili predstavniki Mednarodne organizacije za migracije (IOM) in UNHCR, organizacije Združenih narodov za begunce, poroča Reuters.

Organi Združenih narodov ocenjujejo, da bi se lahko milijoni Afganistancev pozimi soočili z lakoto, vendar pa mnoge države oklevajo s pomočjo, saj niso pripravljene na neposredno sodelovanje s talibani, deloma tudi zaradi skrbi glede pravic žensk in politične vključenosti.

Je pa nenaden umik tuje pomoči po zmagi talibanov krhko afganistansko gospodarstvo približal propadu. Milijoni so brez dela, bančni sistem pa deluje le delno.

"Če se politične in gospodarske razmere ne bodo spremenile, bo več migracij," je dejal Stanikzai in s tem pravzaprav požugal svetu, naj pomaga ali pa ga čaka nova migrantska kriza.

ZDA so sicer izdale smernice, ki bi dovoljevale osebna denarna nakazila v Afganistan, vendar ne želijo popustiti pri sproščanju devetih milijard dolarjev rezerv centralne banke ali odpravi sankcij proti številnim voditeljem talibanov.

Talibanski zunanji minister Amir Khan Muttaqi se je medtem v Islamabadu srečal s predstavniki Mednarodnega odbora Rdečega križa. Dejal je, da talibani pozdravljajo mednarodne humanitarne organizacije in dal zagotovila, da jim bo dovoljeno neovirano delo.

Države članice Organizacije za islamsko sodelovanje so namreč v pakistanski prestolnici pripravile posebno srečanje o razmerah v Afganistanu.

Pakistanski uradniki so povedali, da se je srečanja udeležilo skupno 70 delegacij, vključno s talibanskim zunanjim ministrom in delegati iz ZDA, Kitajske, Rusije, Evropske unije in Združenih narodov.

Diplomati imajo občutljivo nalogo, da najdejo načine za usmerjanje pomoči prizadetemu afganistanskemu gospodarstvu, ne da bi pri tem podpirali talibane, čigar vlada ni mednarodno priznana.

Predsednik Islamske razvojne banke Muhammad Sulaiman Al Jasser je ponudil upravljanje skladov, ki bi jih lahko uporabili za prenos denarja v Afganistan, zagon podjetij in kot pomoč pri reševanju gospodarstva, poroča Al Jazeera.

Medtem so afganistanske talibanske oblasti sporočile, da bodo v Kabulu ponovno začele izdajati potne liste, s čimer dajejo upanje državljanom, ki se počutijo ogrožene pod vladavino islamistov. Iz države namreč prihajajo obvestila o usmrtitvah, izginotjih in obračunih s podporniki in sodelavci zahodnih sil.

Na tisoče Afganistancev je že zaprosilo za nove potovalne dokumente, da bi se izognili naraščajoči gospodarski in humanitarni krizi, ki jo Združeni narodi opisujejo kot val lakote.

Talibani so nehali izdajati potne liste kmalu po vrnitvi na oblast 15. avgusta, ko se je več deset tisoč ljudi prebilo na edino letališče v Kabulu z željo, da bi ujeli katerega koli od mednarodni letov, ki bi jih lahko evakuiral.

Oktobra so oblasti ponovno odprle urad za potne liste v Kabulu, a so že nekaj dni pozneje prekinili delo, saj je poplava prijav povzročila, da se je biometrična oprema pokvarila.

Tehnične težave so zdaj odpravljene, pravijo oblasti, najprej pa naj bi potne listine prejeli tisti, ki so se že prijavili, preden je urad začasno prekinil delo. Nove prijave bodo sprejemali od 10. januarja.

Med tistimi, ki nestrpno čakajo potne liste, so tudi številni Afganistanci, ki so želeli obiskati sosednji Pakistan zaradi zdravljenja, a jim je to že nekaj mesecev onemogočeno.

Čeprav na tisoče ljudi želi iz države, pa je Stanekzai pozval vse afganistanske begunce, ki živijo v tujini, naj se vrnejo, saj se je vojna končala.

"Vse vabimo in spodbujamo k vrnitvi v Afganistan, tudi naše politične nasprotnike," je dejal na prireditvi v Kabulu ob mednarodnem dnevu migrantov.

"Prosim ZDA, naj nas podprejo pri tem, da našim ljudem omogočimo dobro življenje tukaj v Afganistanu," je še dejal, poroča France24.

V zadnjih štirih desetletjih je več kot šest milijonov Afganistancev pobegnilo iz države, da bi se izognili vojni in gospodarski krizi, večina jih živi v sosednjih Iranu in Pakistanu.