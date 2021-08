Talibani so jo obiskali trikrat. Četrtič so jo ubili

"Četrti dan jim je moja mama rekla: Revni smo, kako naj vam skuham? In talibani so jo začeli pretepati. Padla je po tleh in tepli so jo s puškami – AK 47, " opisuje.

CNN tako predstavlja zgodbo ženske z imenom Najia ( imena vpletenih so zaradi varovanja njihovih podatkov spremenjena ). Bila je doma, v majhni vasi na severu Afganistana, s svojimi tremi sinovi in hčerko, ko so na njena vrata potrkali talibani. Njena 25-letna hčerka Manizha je vedela, da prihajajo, saj so prišli že trikrat prej. Vsak dan so od njene mame zahtevali, da skuha kosilo za okoli 15 borcev.

Medtem ko ves svet iz Afganistana poskuša čim hitreje varno evakuirati svoje državljane, diplomate, pa tudi vojaške sodelavce in njihove najbližje in do zob oboroženi Talibani patruljirajo po prestolnici, v medije prihajajo osebne zgodbe nedolžnih ljudi, katerih usoda je negotova ali pa se je tragično končala.

'Videli smo njihove brutalnosti. Kako naj jim zaupamo?'

Novinarji BBC-ja so govorili z žensko iz Kabula, ki je skoraj dve leti delala za afganistansko vlado. Prejšnji teden je ostala brez službe.

"Nedelja je bila najbolj grozen dan v mojem življenju. Zjutraj sem šla v pisarno. Edina ženska, ki sem jo videla, je bila varnostnica na vhodu. Zelo malo ljudi je bilo tam – nekaj ni bilo v redu," opisuje.

Vedela je, da so talibani blizu, ljudje so bili prestrašeni, a sama ni verjela, da bodo vstopili v mesto. Okoli poldneva je zapustila pisarno, vzela je polnilec za telefon in nekaj osebnih dokumentov. "Šla sem na banko, da bi dvignila nekaj denarja, saj so to počeli vsi. A vrsta je bila zelo dolga. Situacija je bila napeta. Ko sem vstopila v banko, sem videla zgrešene klice moje mame, brata in sestre. Ustrašila sem se, vedela sem, da se je nekaj zgodilo. Poklicala sem mamo in zelo nervozno me je vprašala, kje sem in kaj počnem."

Naročila ji je, naj pohiti in steče domov, saj so talibani že v zahodnem delu mesta. "Bila sem šokirana in prestrašena. Vsi so tekli. Ljudje so zapirali vrata svojih prodajaln, vsi so hoteli čim prej priti domov. Brat me je poklical in mi rekel, da bo prišel pome. A ceste so bile zaradi prometa povsem blokirane."

Začela je teči, poskušala je celo najti taksi. "Strah me je bilo, da me bodo talibani ujeli na poti in me ubili, ker sem bila v službenih oblačilih. Po dveh urah sem končno prišla domov. Bila sem tako pretresena, da nisem mogla niti govoriti s svojo družino."