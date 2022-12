Talibani: Študentke niso upoštevale muslimanskih pravil oblačenja

V pogovoru za državno televizijo je talibanski minister za visoko šolstvo Neda Mohamad Nadim dejal, da v 14 mesecih navodil ministrstva glede izobraževanja žensk niso uresničili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ocenil je tudi, da nekateri naravoslovni predmeti, kot so inženirstvo in kmetijstvo, niso primerni za ženske oziroma ne ustrezajo njihovemu dostojanstvu in tudi ne afganistanski kulturi.

Povedal je še, da so zaprli tudi medrese v mošejah, ki poučujejo samo študentke. "Dekletom smo rekli, naj pravilno nosijo hidžab, vendar tega niso storile," je izpostavil.

Univerzitetno izobraževanje tako na javnih kot zasebnih univerzah so talibanske oblasti za ženske prepovedale v torek, manj kot tri mesece po tistem, ko so več tisoč študentkam dovolili opravljati sprejemne izpite na univerzah.

Srednje šole za dekleta so v večjem delu države zaprte že več kot leto dni. Po navedbah talibanov naj bi ta prepoved veljala začasno, čeprav so ponudili številne izgovore, zakaj jih niso ponovno odprli.

Odkar so se avgusta lani na oblast v Kabulu vrnile skrajne islamistične talibanske oblasti ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb, postavili so jim stroge omejitve in jih vse bolj zapirajo v njihove domove. Ne smejo potovati brez moškega sorodnika in se morajo v javnosti pokrivati, prepovedano jim je obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča.

Prepoved univerzitetnega izobraževanja je sprožila ogorčenje po vsem svetu, tudi v muslimanskih državah, ki so prepričane, da je prepoved v nasprotju z islamom. Umik prepovedi je zahtevala Savdska Arabija, pa tudi države skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7, ki so v četrtek ocenile, da bi prepoved lahko bila "zločin proti človečnosti".