Talibani trdijo, da nadzirajo večino afganistanske meje, Tadžikistan z največjo vojaško vajo doslej

Talibani so za ruske medije sporočili, da nadzorujejo 90 odstotkov afganistanske meje. Talibani so po umiku tujih sil iz dežele pod Hindukušem sprožili več ofenziv, v katerih so jim uspele ozemeljske pridobitve. Tadžikistan, ki na jugu meji na Afganistan, pa je v okviru največje vojaške vaje v zgodovini preveril pripravljenost svojih oboroženih sil.

icon-expand Podporniki talibanov z njihovo zastavo v obmejnem mestu Chaman. FOTO: AP Vojaška vaja, v kateri je sodelovalo okoli 230.000 pripadnikov tadžikistanskih varnostnih sil, se je začela pred zoro na ukaz predsednika države Emomaila Rahmona. Hkrati je država na mejo z Afganistanom poslala dodatnih 20.000 vojakov. Tokratna vojaška vaja tadžikistanske vojske ni bila samo največja v zgodovini, ampak tudi prva, odkar je država pred tremi desetletji po razpadu tedanje Sovjetske zveze postala samostojna. Na vaji so preizkusili celoten vojaški arzenal, sodelovale pa so tako kopenske kot letalske in topniške sile tadžikistanske vojske. Vaja, ki jo je prenašala tadžikistanska državna televizija, se je končala z vojaško parado pod vodstvom Rahmona, ki je ob tej priložnosti Tadžikistance pozval, naj bodo pripravljeni "braniti mir in stabilnost" v regiji. "Razmere v naši sosednji državi, islamski republiki Afganistan, posebej na severu regije, ki meji na našo državo, ostajajo izredno zapletene in negotove. Še bolj zapletene postajajo iz dneva v dan, iz ure v uro," je še opozoril tadžikistanski predsednik Rahmon, ki je na oblasti vse od leta 1994. Rahmnon se je na svojo željo tudi pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V Kremlju so pogovor potrdili in dodali, da sta se predsednika pogovarjala o razmerah v Afganistanu. Talibanom je v zadnjih tednih uspelo, da so po umiku tujih sil iz Afganistana osvojili večja območja države, tudi obmejna. Nadzorujejo tudi glavni mejni prehod s Tadžikistanom, Sir Kan Bandar. Za ruske medije so talibani navedli, da nadzorujejo 90 odstotkov afganistanske meje. "Afganistanske meje s Tadžikistanom, Uzbekistanom, Turkmenistanom in Iranom ali okoli 90 odstotkov meja je pod našim nadzorom," je za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal tiskovni predstavnik talibanov Zabibulah Mudžahid. Njegove trditve neodvisni viri še niso potrdili. icon-expand