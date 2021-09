Talibani trdijo, da so prevzeli nadzor v uporniški dolini Pandžšir

Talibani so prevzeli nadzor nad Afganistanom pred tremi tedni, potem ko je afganistanska vlada, ki jo je podpiral Zahod, padla, predsednik Ašraf Gani pa je pobegnil iz države.

V dolini Pandžšir, ki leži severno od prestolnice Kabul, so se nato začeli hudi boji, saj se Nacionalno odporniško gibanje (NRF) upira talibanski vladavini. Tiskovni predstavnik talibanov je zdaj sporočil, da so strli odpor tudi v tej provinci in zavzeli prestolnico, vojna pa je s tem končana. NRF je njegove trditve zavrnil.

"Ni res, da so talibani prevzeli nadzor v Pandžširju, zavračamo njihove trditve," je za BBC dejal tiskovni predstavnik upornikov Ali Maisam. Vodja Nacionalne odporniške fronte Ahmad Masud pa je na družbenih omrežjih zapisal, da si želijo miru in pogajanj z novim režimom v Kabulu, a na agresijo ne bodo pristali.

Da bi dosegli mir, v NRF želijo, da talibani prenehajo z napadi in obleganjem province. Po njihovih zagotovilih se borci NRF še vedno nahajajo na vseh strateških točkah v dolini in nadaljujejo z bojem. "Afganistanskemu ljudstvu obljubljamo, da bomo nadaljevali z uporom proti talibanom in se še naprej borili za pravico in svobodo."