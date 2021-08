Pod nadzorom talibanov že sedma pokrajinska prestolnica

Talibani so zasedli še glavno mesto pokrajine Farah na zahodu Afganistana. To je že sedma pokrajinska prestolnica, ki so jo talibani zavzeli v manj kot tednu dni. Napade izvajajo tudi v Kabulu. Vse bolj se zdi, da jih vladna afganistanska vojska ni sposobna zaustaviti brez tuje pomoči. ZDA pa so sporočile, da ne nameravajo ustaviti umika iz te države.

Po majski napovedi ZDA, da se bodo zavezniške sile do 11. septembra umaknile iz Afganistana, so talibani sprožili silovito vojaško ofenzivo in v zadnjih dneh in tednih nizajo uspehe na bojišču. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so danes zavzeli še mesto Farah v istoimenski pokrajini, kjer zdaj po besedah lokalnih politikov nadzorujejo ključne vladne zgradbe, vključno z uradom guvernerja, sedežem policije in osrednjim zaporom.

icon-expand Talibani zavzeli mesto Farah FOTO: AP

Gre za že sedmo zavzeto glavno pokrajinsko mesto, številna pa še oblegajo. Napade izvajajo tudi v Kabulu. Talibani se ne ozirajo na mednarodna opozorila in pozive k prekinitvi ognja, ampak pospešeno izvajajo svoje načrte za prevzem oblasti v državi. Vse bolj kaže, da jim bo uspelo zavzeti tudi največje mesto na severu, Mazar-i-Šarif, s čimer bi vladna stran izgubila nadzor nad celotnim območjem, ki je bilo sicer vedno proti talibanom. Vladne sile so v hudih težavah tudi v provincah Kandahar in Helmand na jugu, ki veljata za utrdbi talibanskega gibanja. Z območij medtem beži na tisoče civilistov.

icon-expand Farah je že sedma pokrajinska prestolnica, ki so jo v zadnjem tednu zavzeli talibani FOTO: AP

ZDA ne nameravajo ustaviti umika iz Afganistana V Washingtonu obžalujejo, kar se dogaja in da so v teh spopadih žrtve številni civilisti. Zaskrbljeni so tudi zaradi poročil o grozodejstvih in kršitvah človekovih pravic. Kljub temu da talibani vsak dan povečujejo svoj nadzor v državi, pa ZDA ne nameravajo ustaviti načrtovanega umika iz Afganistana. "Odločitev za umik je bila sprejeta ob polnem zavedanju, da se lahko zgodi to, kar se dogaja zdaj," je za AFP povedala Laurel Miller, ki je bila do leta 2017 posebna odposlanka ZDA za Afganistan in Pakistan. Ameriški pogajalec za Afganistan Zalmay Khalizad je sicer napovedal, da bo ta teden na pogajanjih s talibani v Dohi pritisnil nanje, naj ustavijo vojaško ofenzivo. Iz State Departmenta so potrdili, da bo Khalizad v Dohi pozval talibane k prekinitvi ognja in k iskanju rešitve za pogajalsko mizo. Poskušal bo oblikovati tudi skupen mednarodni odgovor na poslabševanje situacije v Afganistanu. V State Departmentu poudarjajo, da rešitve za trajen mir v Afganistanu ni mogoče doseči z vojaškimi sredstvi, ampak samo za pogajalsko mizo. Podobno menijo tudi v Natu.

icon-expand Civilisti bežijo iz mest, ki so jih zavzeli talibani FOTO: AP

Tudi predsednik ZDA Joe Biden je prejšnji mesec dejal, da podaljševanje ameriške vojaške prisotnosti ne bi spremenilo situacije v Afganistanu. "Skoraj 20 let izkušenj nam je pokazalo, da 'samo še leto' bojevanja v Afganistanu ni rešitev, ampak recept, da tam ostanemo za vedno," je dejal. ZDA so v Afganistanu izpolnile svoj cilj, zaradi katerega so sploh odšle v Afganistan po terorističnih napadih 11. septembra 2001 – poraziti teroristično mrežo Al Kaida, ki so jo podpirali tudi talibani. ZDA in zavezniki v Natu bodo sicer še naprej pomagali pri usposabljanju in opremljanju afganistanske vojske, vprašanje pa je, ali jo bodo še naprej vojaško podpirali, zlasti s podporo iz zraka. V Washingtonu odločitve, ali bodo ameriška letala talibane v Afganistanu bombardirala tudi po 31. avgustu, za zdaj še niso sprejeli. Letalske operacije naj bi bile omejene le na "protiteroristične operacije". Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan končali skupne vojaške vaje ob meji z Afganistanom V bližini tadžikistanske meje z Afganistanom, kjer so talibani od začetka umika tujih sil pred tremi meseci močno napredovali, so se končale skupne vojaške vaje Rusije, Tadžikistana in Uzbekistana, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil ruski vojaški general Aleksander Lapin. "Združena skupina je prvič uporabila letala, izvidniške in bojne sisteme ter jurišne enote na podlagi izkušenj, pridobljenih v Siriji," je dejal Lapin, ki je poudaril, da je vaja potekala med naraščanjem napetosti v Afganistanu. Obstaja namreč grožnja, da bodo teroristične skupine vstopile v države srednje Azije. Prav tako je izrazil upanje, da bodo prihodnje skupne dejavnosti pomagale okrepiti vojaško sodelovanje med državami.

