Talibani vse bližje Kabulu, države evakuirajo svoje diplomate

Talibani hitro napredujejo že vse odkar so se ZDA in druge tuje vojaške sile po 20 letih vojaških operacij umaknile s terena. Leta 2001 so talibane odstavili z oblasti, takrat pa je na območju prišlo do velikega napredka na področju človekovih pravic. Številni se zdaj bojijo, da bo šlo večletno prizadevanje v nič, poroča BBC . V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile pod talibani ženske na primer prisiljene nositi vsestransko pokrivalo burko, za dekleta, starejša od deset let, je bilo izobraževanje omejeno, poleg tega pa so v državi izvrševali brutalne kazni, med drugim tudi javne usmrtitve.

V petek so talibani zavzeli Pul-e-Alam, glavno mesto province Loghar, ki se nahaja le 80 km od Kabulu. V petek so zavzeli še Kandahar, drugo največje mesto v državi , bližnje mesto Lashkar Gah ter Herat na zahodu. Vodja Združenih narodov je dejal, da situacija uhaja izpod nadzora in ima uničujoče posledice za civiliste. Svoje domove je moralo zapustiti že več kot 250.000 ljudi.

Al Kaida bi lahko začela ponovno ogrožati ZDA in celotni zahodni svet

"Hitrost osvajanja ozemlja in podrejanja regionalnih oblasti je šokantna, kar kaže na to, da nekatere ameriške predpostavke enostavno ne držijo. Očitno afganistanske policijske in vojaške sile in tudi politika niso bili dovolj motivirani, usposobljeni in pripravljeni, da bi se uprli talibanom," meni profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede spričo bliskovite ofenzive talibanov, v okviru katere so v tednu dni zavzeli večino strateških mest, približujejo pa že tudi prestolnici Kabul.

"Obžalovanja vredno je, da se afganistanski vojaki predajajo, da so pobegnili. Velik del ozemlja so talibani osvojili brez boja in odpora," je opozoril Prezelj. Predpostavka, da je Afganistan po več kot desetletnem usposabljanju varnostnih in političnih organov sposoben vladanja in zagotavljanja varnosti in da je torej odhod mednarodnih sil možen, se je tako izkazala za napačno.

"Zdaj se odpira nevarnost, da se Al Kaida in podobne teroristične skupine ponovno nastanijo v tej delno propadli državi in začnejo ponovno ogrožati ZDA in celotni zahodni svet. Nevarno je, da se začne znova dogajati tisto, zaradi česar so Američani in koalicija leta 2001 sploh prišli v Afganistan. Vse to pa je obžalovanja vredno. Za to so bili potrošeni milijoni evrov. Umrlo je ogromno ljudi in smo spet v izhodišču," je razočaran Prezelj, sicer tudi predsednik društva Evro-atlantski svet Slovenija.

Velika nevarnost se odpira tudi s tihotapljenjem mamil iz Afganistana, s čimer bodo talibani želeli financirati državo in svoje ambicije, je še opozoril.