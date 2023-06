Nov državni praznik v Afganistanu: dan, ko je odšel zadnji ameriški vojak

Ameriška vojska je državo zapustila 30. avgusta, dan pred načrtovanim odhodom, s čimer se je končala 20-letna okupacija, Afganistan pa je ostal v rokah talibanov. V divji poletni ofenzivi so talibani zmagali 15. avgusta, nekaj ur po tem, ko je predsednik Ashraf Ghani pobegnil iz države. Talibanski voditelji so zasedli njegovo mesto v predsedniški palači, kar je na desettisoče ljudi pognalo na državne meje. Drugi so se zgrnili na mednarodno letališče v Kabulu, kjer so želeli pobegniti pred nevarnim režimom.

Talibani praznujejo dan, ko je ameriška vojska zapustila njihovo ozemlje. Šli so celo tako daleč, da so 31. avgust označili za državni praznik, ker to obeležuje dan, ko je generalmajor Chris Donahue , zadnji ameriški vojak, opolnoči zapustil letališče v Kabulu.

Dneve kaosa na letališču je 26. avgusta prekinil samomorilski napad, v katerem je bilo ubitih 180 ljudi, med njimi 13 ameriških vojakov. To je bil eden najbolj smrtonosnih napadov v vojni, vojaki pa so bili prvi pripadniki ameriške vojske, ki so umrli v tej državi od februarja 2020.

Propad afganistanske vlade, potem ko so Združene države Amerike porabile milijarde za podporo njej in afganistanskim varnostnim silam, je bil uničujoč in nasilen zaključek ameriške vojaške misije v najdaljši ameriški vojni. V Kabulu so talibani v nekaterih soseskah hodili od vrat do vrat in iskali vse, ki so podpirali vlado ali ameriška prizadevanja. Kljub javnim obljubam talibanskih voditeljev o zmernejšem pristopu k vladanju so bile uvedene omejitve za ženske, talibani pa so zatrli tudi nekatere neodvisne novinarje. Posledično še nobena država na svetu ni priznala njihove de facto vlade.