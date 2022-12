Talibani z novo prepovedjo za ženske - omejujejo jim delo

Talibanska vlada je sprožila še eno prepoved za ženske v Afganistanu. Tokrat so odredili vsem tujim in domačim nevladnim skupinam, naj nemudoma odpustijo ženske, ki tam delajo. V določenih mestih pa so se ženske zbrale in protestirale proti univerzitetni prepovedi, oblasti pa naj bi jih razgnale kar s pomočjo vodnega topa.

Namesto obljubljenega spoštovanja žensk se jim z vsakim dne vse bolj omejujejo najbolj osnovne pravice in svoboščine. Po tem, ko so jim prepovedali, da obiskujejo univerze, so sedaj ukazali še prepoved dela v vseh tujih in domačih nevladnih skupinah. Ukaz je prišel kar v obliki pisma gospodarskega ministra Qari Din Mohammeda Hanifa, v katerem ja zapisal, da bo vsem nevladnim organizacijam, ki tega ukaza ne bodo spoštovali, preklicali dovoljenje za delo, poroča AP News. V zahodnem mestu Afganistana Herat protesti proti prepovedi obiskovanja univerz

Prepoved talibanov, ki ženskam omejuje obiskovanje univerz je sprožila nemalo ogorčenja in kritik. Afganistanske ženske so se v več mestih zbrale in protestirale proti prepovedi, kar je sicer precej redko v Afganistanu, odkar so oblast prevzeli talibani. Po poročanju AP News so se v zahodnem mestu Herat ženske odpravile proti hiši guvernerja province. Vzklikale naj bi "izobraževanje je naša pravica," varnostne sile pa so jih potiskale nazaj s pomočjo vodnega topa.

Ena od organizatork Maryam je za AP News pojasnila, da se je protesta udeležilo okoli 100 do 150 žensk. "Varovanje je bilo na vsaki ulici, vsakem trgu, bila so oklepna vozila in oboroženi moški," je dejala. "Ko smo začeli naš protest v parku Tariqi, so talibani pobrali veje z dreves in nas pretepli. Vendar smo protest nadaljevali. Okoli 11. ure so prinesli vodni top."

