Talibani ženskam omejili uporabo taksijev

Navodila so izdali v obliki brošure in jih razdelili med prebivalce. Tiskovni predstavnik ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje pregreh Muhammad Sadik Akif je potrdil verodostojnost navodil. Voznikom so naročili tudi, naj si vzamejo molitvene odmore in, kot so še zapisali, naj si pustijo brado.

Talibanska verska policija v Afganistanu je vsem taksistom naročila še, naj ne predvajajo glasbe v avtomobilih in ne prevažajo žensk brez hidžaba in če je potovanje daljše od 72 kilometrov, mora imeti vsaka potnica s seboj spremstvo moškega.

Univerzitetni profesor Harun Rahimi je kritiziral talibansko direktivo in dejal, da so pravila krivična do žensk, saj jih bodo moški tako še bolj nadzirali, s čimer jim bodo kratene že tako omejene pravice.

"Muslimanke so znanstvenice, so na pomembnih položajih v različnih panogah in so politične voditeljice po vsem svetu," je Rahimi zapisal na Twitterju. Rahimi je bil med tistimi z ameriške univerze v Afganistanu, ki jim je uspelo pobegniti iz države v začetku tega leta.

Odkar so talibani v Afganistanu prevzeli nadzor, so znatno zmanjšali pravice žensk. Prepovedali so, da se ženske ne morejo vrniti na svoje delovno mesto in večina ženskih srednjih šol je zaprtih. Po omejevanju svoboščin so se ženske podale na ulice, a so jih oblasti nasilno zatrle. Prejšnji teden pa so oblasti začele odstranjevati fotografije žensk iz oglasov v prestolnici Kabulu.

Ministrstvo za spodbujanje kreposti je sicer v Afganistanu delovalo že med letoma 1996 in 2001, ko so bili talibani prvič na oblasti. Tedaj so uslužbenci med drugim bičali ženske, ki so same hodile naokrog. Skrbeli so tudi za spoštovanje drugih pravil, ki jih določa islam. Med njimi sta obvezna udeležba pri molitvah in prepoved britja brade.