Talibani ženskam prepovedali pojavljanje v televizijskih serijah

Po novih "smernicah", ki jih je predpisala talibanska vlada, je v Afganistanu ženskam prepovedano nastopati v televizijskih serijah in filmih. Novinarkam in voditeljicam na televiziji pa so naročili, naj nosijo naglavne rute. "To niso predpisi, ampak verske smernice," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promocijo vrlin in preprečevanje nemoralnosti Hakif Mohajir.

Talibani so oblast v Afganistanu prevzeli sredi avgusta, od takrat pa postopoma uvajajo stroge omejitve. Islamistična skupina, ki je nadzor prevzela po odhodu ameriških in zavezniških sil, je dekletom in mladim ženskam nemudoma prepovedala šolanje. Enako so ravnali že v času svoje prejšnje vladavine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so ženskam prepovedali izobraževanje in opravljanje poklica.

icon-expand Afganistanske ženske se, kljub prepovedi, zavzemajo za pravico do izobraževanja. FOTO: AP

Najnovejše smernice, ki so jih izdali talibani, se nanašajo na delo in obnašanje v medijih, predvsem na televiziji. Te vsebujejo osem novih pravil.

Vključujejo prepoved predvajanja filmov, ki so v nasprotju z načeli šeriatskega ali islamskega prava in afganistanskih vrednot. Prepovedano je tudi snemanje in prikazovanje moških intimnih delov telesa. Prepovedane so komedije in zabavne oddaje, ki žalijo vero ali so lahko žaljive za Afganistance. Talibani so vztrajali tudi, da se tuji filmi, ki promovirajo tuje kulturne vrednote, ne smejo predvajati. Afganistanski televizijski kanali ne smejo več prikazovati serij in filmov z ženskimi vlogami. Član organizacije, ki zastopa afganistanske novinarje, Hujjatullah Mujaddedi, je dejal, da je bila napoved novih omejitev nepričakovana. Za BBC je povedal, da nekatera pravila niso praktična in da bodo nekateri televizijski programi prisiljeni prenehati s predvajanjem.

icon-expand Talibani omejujejo pravice ženskam. FOTO: AP