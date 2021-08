Talibani: Ženske bodo uživale pravice po šerijatskem pravu

Prvič odkar so prevzeli oblast v Afganistanu so talibani sklicali novinarsko konferenco in odgovarjali na novinarska vprašanja. Tiskovni predstavnik talibanov je dejal, da je to trenutek ponosa za ves narod, saj so prvič po 20 letih uspeli osvoboditi državo in izgnati tujce. Zagotovil je, da nihče ne bo ogrožen, da si ne želijo sovražnikov in da bodo spoštovali ženske pravice v okviru šerijatskega prava. Poudaril je, da bodo lahko še vedno delale in se izobraževale.

Ko je tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid s sodelavci prvič stopil pred kamere in novinarje, je zmagoslavno dejal: "Po 20 letih naporov smo osamosvojili državo in izgnali tujce. To je trenutek ponosa za ves narod." Dejal je, da si talibani želijo, da Afganistan ne bo več bojišče. "Oprostili smo vsem, ki so se borili proti nam. Konec je sovražnosti. Ne želimo nobenih zunanjih ali notranjih sovražnikov," je poudaril.

Talibani patruljirajo po Kabulu, Evropa evakuira svoje državljane in sodelavce

Kot pravi, si talibani ne želijo kaosa v Kabulu. "Naš načrt je bil, da se ustavimo pred vrati Kabula, tako da bi lahko nemoteno zaključili proces predaje oblasti," je dejal in dodal, da se je izkazalo, da je bila prejšnja vlada zelo nesposobna. "Njihove varnostne sile niso mogle narediti ničesar, da zagotovijo varnost. Morali smo nekaj narediti. Morali smo zavzeti Kabul in zagotoviti varnost prebivalcev." Nekdanji predsednik Ašraf Gani je namreč že v nedeljo sporočil, da je zapustil državo. Rusko veleposlaništvo trdi, da je s seboj odpeljal velike količine denarja, ki so jih spravili v kar štiri avtomobile in helikopter.

Prestolnica je padla, Afganistanci so se prebudili v nov svet

'Mediji ne smejo delati proti nam'

Mudžahid je spregovoril tudi o svobodi medijev in dejal, da bodo ti lahko še naprej delovali, vendar v njihovih kulturnih okvirih. "Ko govorimo o aktivnostih medijev, ne sme nič biti v nasprotju z islamskimi vrednotami," je dejal in dodal, da morajo novinarji spremljati in opozarjati na njihove napake, da bodo lahko bolje služili narodu.

Talibani so prvič spregovorili na novinarski konferenci

"Zasebni mediji bodo še naprej svobodni in neodvisni," je dejal. "Vendar mediji ne smejo delati proti nam. Morajo delati za enotnost naroda," je poudaril predstavnik talibanov. Na televizijske ekrane so se danes znova vrnile TV-voditeljice. Žensk na vseh večjih državnih in zasebnih televizijskih kanalih ni bilo opaziti vse odkar so talibani v nedeljo zavzeli Kabul. Urednik medija Tolo news pa je danes na Twitterju objavil fotografijo ene od voditeljic, ki med oddajo v živo v studiu intervjuja enega od talibanskih voditeljev.

Kaj bo s pravicami žensk?

Odgovarjal je tudi na vprašanja o pravicah žensk. "Ženskam bomo dovolili, da delajo in se izobražujejo znotraj naših okvirjev," je dejal. Pravi, da bodo ženske zelo aktivne v družbi in da so zavezani spoštovanju pravic žensk v skladu s šerijatskim pravom. "Z nami bodo delale z ramo ob rami. Dajemo zagotovila mednarodni skupnosti, da ne bo nobene diskriminacije," je dodal. So se pa talibani izogibali dodatnim pojasnilom o tem, kakšne bodo v praksi pravice žensk na delovnih mestih.

Slovenka, ki je delala v Afganistanu: Videti je, kot da bo zadnjih 20 let izbrisanih v trenutku

"Imamo pravico, da delujemo po naših verskih principih. Druge države imajo drugačne pristope, pravila in predpise ... Afganistanci imamo pravico, da imamo svoja lastna pravila in predpise, ki so v skladu z našimi vrednotami," je poudaril Mudžahid. "Rad bi pomiril mednarodno skupnost, da nihče ne bo ogrožen. Ne želimo si težav z mednarodno skupnostjo," je dejal. Več držav, med drugim tudi ZDA, so namreč napovedale, da bodo priznale talibansko vlado, če bo ta spoštovala človekove pravice, še posebej pravice žensk, in se izogibala ekstremističnim gibanjem, kot je Al Kaida. "Afganistansko ozemlje ne bo zlorabljeno za napade na kogarkoli," je zagotovil, ko so ga vprašali, ali bi se lahko v Afganistanu znova okrepila Al Kaida.