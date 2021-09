Talibanska parada zmagoslavja v zavezniških uniformah in z ameriškim orožjem

S streli v zrak, sirenami in glasnim hupanjem so v Kabulu pospremili odhod zadnjega ameriškega vojaka. Sledila je parada razkazovanja vsega, kar so ZDA in zavezniki pustili za seboj. Talibani so zmagoslavno vkorakali na letališče, črno-bele talibanske zastave zdaj plapolajo na ameriški vojaški opremi, čeprav uradni Washington trdi, da so ves svoj arzenal pred odhodom onesposobili.

Poraz Združenih držav Amerike, ki so po 20 letih prisotnosti zapustile Afganistan, je lekcija za druge napadalce in za ves svet, so nekaj ur po dokončnem umiku ameriške vojske iz države sporočili talibani. Z zmagoslavnim streljanjem na letališču so skupaj s podporniki praznovali odhod ZDA in vrnitev na oblast.

'Včasih novico lahko tudi slišiš' Tuji dopisniki in fotoreporterji so v svet ponesli prizore njihovega slavja v deželi pod Hindukušem. BBC-jeva novinarka Lyse Doucet se je ravno oglašala v živo in opisovala razmere, ko jo je voditelj v Londonu prekinil, da je tiskovna agencija Reuters ravnokar sporočila, da so se iz Afganistana umaknili še zadnji ameriški vojaki. "Mislim, da vam ni treba brati novic, lahko samo poslušate, kaj se dogaja na nebu nad nami," je odgovorila novinarka, medtem ko je v ozadnju odmevalo glasno pokanje. "Z vsem dolžnim spoštovanjem do Reutersa ... včasih lahko novico tudi slišiš," je pozneje na Twitterju pripisala k posnetku svojega poročanja.

Američani uničili večino opreme Vodja bližnjevzhodnega dopisništva za časnik LA Times Nabih Bulah pa je talibane spremljal, ko so vkorakali na letališče. "Talibanski borci vstopajo v hangar na letališču v Kabulu in pregledujejo helikopterje chinook, potem ko so ZDA zapustile Afganistan," je pripisal k nočnemu posnetku, ki je zbral že pet milijonov ogledov. Prizore z letališča je objavil tudi naslednji dan, ko so talibani novinarje popeljali na ogled območja. Ovekovečil je jurišnik A29 Super Tucano in helikopter MD 530 ter dodal, da je večina letal videti onesposobljenih. Tudi Doucetova je ob objavljenih fotografijah potrdila, da so Američani pred odhodom uničili večino opreme.

Ko težko ločiš talibana in ameriškega vojaka Bulaha je na letališče spremljal tudi fotoreporter Marcus Yam, ki je ovekovečil prve trenutke talibanskega prevzema nadzora nad to strateško točko. "Ko sem od blizu opazoval, me je zadelo, kako težko je postalo ločiti med talibanskim borcem in zavezniškim vojakom - uniforme, oprema in ameriško orožje," je zapisal ob sliki, ki prikazuje četico uniformiranih mož na letališču.

Objavil je tudi fotografijo dveh talibanskih borcev z orožjem, ki posedata v kontrolnem stolpu. "Trenutno vsaj ni nobenega zračnega prometa za nadzorovati," je pripisal.