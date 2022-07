Talibanski vrhovni voditelj posvaril tujce: Ne vmešavajte se v Afganistan

"Afganistan se ne more razvijati, če ni neodvisen," je po poročanju državnih medijev dejal talibanski vrhovni voditelj Mawlawi Haibatullah Akhundzada . "Na srečo smo zdaj neodvisna država. Tujci nam ne bi smeli ukazovati, to je naš sistem in sprejemamo svoje odločitve," je dodal.

Srečanje se je končalo s prošnjo tujim vladam, naj uradno priznajo njihovo vlado. Vendar ob tem niso zagotovili sprememb, ki jih zahteva mednarodna skupnost. Med njimi je odprtje srednjih šol za dekleta. Afganistansko gospodarstvo je namreč zašlo v krizo, ko so zahodne vlade umaknile financiranje in izvajale stroge sankcije, saj da mora talibanska vlada spremeniti svojo usmeritev glede človekovih pravic, zlasti pravic žensk.

"Pozivamo regionalne in mednarodne države, zlasti islamske države, da priznajo Islamski emirat Afganistan, sprostijo vse sankcije, odmrznejo sredstva in podprejo razvoj Afganistana," so udeleženci zborovanja zapisali v izjavi. Zborovanje so sklicali, da bi na njem potrdili vladavino talibanov. Pred srečanjem pa so dejali, da bodo dopustili tudi kritike ter da bodo lahko razpravljali tudi o kočljivih vprašanjih, kot je srednješolsko izobraževanje za dekleta.

Medijem so sicer na dogodek prepovedali, so pa govore predstavnikov predvajali na državnih medijih.