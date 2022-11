'Talibansko ravnanje z ženskami bi lahko označili za zločin proti človeštvu'

Poleg tega so 11. novembra v mošeji po petkovi maši v Taloqanu v severovzhodni provinci Takhar 39-krat z bičem udarili 10 moških in devet žensk, in sicer v prisotnosti starešin, učenjakov in ostalih prebivalcev. Obtoženi so bili prešuštva, tatvine in bega od doma, poroča AP .

Izjava strokovnjakov, ki so jih imenovali ZN, je sledila potrditvi talibanov, da so bile med 12 ljudmi, ki so jih v sredo bičali pred več sto gledalci na športnem stadionu, tudi tri ženske. Dejanje nakazuje na to, da so talibani znova uvedli brutalno obliko kaznovanja, ki je bila značilnost njihove vladavine v devetdesetih letih.

Talibani so Afganistan prevzeli avgusta 2021, ko so bile ameriške in Natove sile v zadnjih tednih umika iz države po 20 letih vojne. Kljub temu, da so sprva obljubljali zmernejšo vladavino in dopuščali pravice žensk in manjšin, so kasneje začeli omejevati pravice in svoboščine, poleg tega so uveljavili svojo ostro razlago islamskega prava ali šeriata.

Strokovnjaki ZN so dejali, da so najnovejši talibanski ukrepi proti ženskam in dekletom poglobili že obstoječe kršitve pravic, to pa bi lahko pripeljalo do pregona na podlagi spola, kar je zločin proti človeštvu.

Bičanje v javnosti, pa tudi javne usmrtitve in kamenjanje zaradi domnevnih zločinov so bili po vsem Afganistanu običajni v prvem obdobju vladavine talibanov, in sicer vse od leta 1996 do leta 2001, ko so bili pregnani med invazijo pod vodstvom ZDA po terorističnih napadih 11. septembra. Talibani so zatočišče nudili Al Kaidi in njenemu voditelju Osami bin Ladnu.

Dekletom so prepovedali obiskovanje srednjih šol, ženskam pa omejili število poklicev, ki jih lahko opravljajo in jim ukazali, da morajo biti v javnosti pokrite od glave do pet. Ženskam je prepovedan tudi vstop v parke, telovadnice in zabavišča.

Izjava strokovnjakov sicer ni posebej omenila primerov javnega bičanja, so pa zapisali, da so talibani pretepli tudi moške, ki so spremljali ženske v pisanih oblačilih ali brez zakritega obraza. "Zelo smo zaskrbljeni, da so takšna dejanja namenjena prisili moških in dečkov, da kaznujejo ženske in dekleta, ki se upirajo talibanskemu sistemu. S tem se jim dodatno odvzemajo pravice, nasilje nad njimi pa se normalizira," piše.

Talibane pozvali, naj afganistanskim ženskam vrnejo pravice

Talibane so v izjavi pozvali, naj afganistanskim ženskam vrnejo pravice in svoboščine, izpustijo aktivistke iz pripora ter obnovijo dostop do šol in javnih prostorov.

Strokovno skupino, ki jo je imenoval Svet ZN za človekove pravice, sestavljata Richard Bennett, posebni poročevalec o razmerah na področju človekovih pravic v Afganistanu, in Farida Shaheed, posebna poročevalka za pravico do izobraževanja. Tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Abdul Qahar Balkhi, ki so ga imenovali talibani, je zavrnil izjavo strokovnjakov in ZN kritiziral zaradi sankcioniranja nekdanjih upornikov, ki zdaj vladajo Afganistanu.

Balkhi je v sporočilu za Associated Press medtem za pisal, da je pravzaprav "trenutno kolektivno kaznovanje nedolžnih Afganistancev v imenu pravic žensk s strani režima sankcij ZN" vojni zločin in zločin proti človeštvu.