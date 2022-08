Taljenje ledenika po 54 letih razkrilo razbitine ponesrečenega letala

Zaradi podnebnih sprememb in taljenja ledenika v švicarskih Alpah se je pot, ki vodi po tem gorskem predelu, spremenila. Tako zdaj poteka v neposredni bližini razbitin, ki jih je na enem izmed svojih pohodov opazil gorski vodnik. Preiskava je ugotovila, da gre za dele letala, ki je na tem območju strmoglavilo 30. junija 1968.

Razbitine ležijo na 2800 metrih nadmorske višine v Peninskih Alpah na jugu Švice. V nesreči leta 1968 so umrle tri osebe na krovu letala, katerih trupla so našli že takrat, vendar pa premikanje razbitin ni bilo tehnično izvedljivo. Tako so ti ostali na kraju, skozi leta pa jih je prekrila plast snega in ledu. Po besedah domačina Stefana Gafnerja so vsi vedeli, da pod snežno odejo ležijo ostanki letala, vendar pa ti doslej niso bili vidni.

Policija je tako zdaj planince pozvala, naj jo obvestijo, če opazijo še kakšne dele razbitin letala, vendar pa naj se jih ne dotikajo, da se ne bi poškodovali. Po besedah tiskovnega predstavnika policije kmalu načrtujejo odstranitev razbitin.