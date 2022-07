Taljenje ledenika premaknilo mejo med Italijo in Švico

V bližini so pred kratkim začeli z gradnjo novih smučarskih prog, območje pa je tudi zelo turistično obiskano, zato je med državama prišlo do spora.

Del ločnice med državama je ledenik Theodul, ki se je v zadnjih letih premaknil proti koči Guide del Cervino, s tem pa premaknil tudi kočo. Hiša se tako sedaj ne nahaja le v Italiji, kjer je bila leta 1984 zgrajena. Spalnice in jedilnica, ki predstavljajo približno dve tretjini hiše, so se zapeljale na švicarsko ozemlje.

Na območju so začeli odpirati in prenavljati smučarske proge, zaradi česar je prišlo do diplomatskega spora med državama. Na fotografiji je leta 2018 odprta žičnica 3S na Zermattu (tik ob meji).

Premik hiše in njeno prečkanje meje je predmet diplomatskega spora od leta 2018. Pogajanja so sicer leta 2021 zaključili, dogovorov pa niso nikoli sporočili javnosti. To bodo predvidoma storili leta 2023, ko bo sporazum podpisala tudi švicarska vlada.

Glavni obmejni uradnik pri švicarski nacionalni kartografski agenciji Alain Wicht je povedal, da bodo območje, ki se je zapeljalo in s tem povečalo površino Švice, razdelili na pol. "Na pogajanjih sta se obe državi zavzemali, da bi s sporazumom dosegli kar se da veliko korist za vse," je še povedal.

Kako se določa meja?

Kot smo že omenili, se na območju ledenikov med Italijo in Švico meja določa glede na linijo, ki razmejuje, na katero območje steče voda. Theodulski ledenik je med leti 1973 in 2010 izgubil četrtino svoje mase, zato so se izpod snega in ledu začeli kazati skalnati vrhovi gore. S spremembo površja se je zato spremenila tudi ločnica, z njo pa meja. To je sosednji državi prisililo, da ponovno začrtata približno 100 metrov meje.

Wicht je dejal, da so bile take prilagoditve meje čez leta sicer pogoste in načeloma rešene brez posegov politike, le s pomočjo geodetov obeh držav.