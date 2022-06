Zaradi napada na ženske Tangšanu odvzet naziv 'kultiviranega mesta'

Kot smo že poročali, je 10. junija v restavraciji v Tangšanu prišlo do napada na skupino žensk. Dve ženski je devet moških brutalno preteplo. Nadzorne kamere so nasilni dogodek posnele in posnetek je na spletu sprožil burno razpravo o nasilju nad ženskami.

Po poročanju kitajskih medijev je bil Tangšan štirikrat zapored nagrajen z nazivom kultivirano mesto, ki mu je bil nazadnje podeljen leta 2005, podeljuje pa se enkrat na 3 leta. Do konca lanskega leta je naziv prejela skoraj polovica od 600 mest in okrožij v državi, poroča Guardian.

Mesta se ocenjujejo glede na stopnjo splošnega razvoja, okolje in privlačnosti za ljudi, ki pridejo od drugod. Ocenjevanje poteka prek inšpekcijskih pregledov, ki jih opravi osrednja vlada, naziv pa se preveri enkrat na tri leta.

Napad je Tangšan v državi postavil v središče pozornosti. Kitajski mediji so v zadnjih dneh poročali, da je bil eden od obtožencev – njegov priimek je Chen – v preteklosti že vpleten v druge pravne primere, vključno s primeri suma pranja denarja.

Zaradi tega razkritja je lokalni odbor mestne stranke pozval, naj se incident temeljito razišče in "ugotovi, kateri vladni uradniki so imeli interese in odnose s Chenom in drugimi osumljenci".