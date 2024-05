Tanja Fajon: Čas je za žalovanje

OGLAS

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je umrl v strmoglavljenju helikopterja v nedeljo. Na njegovo smrt so se odzvali skoraj vsi svetovni voditelj in predstavniki vlad. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel ter visoki zunanje politični predstavnik EU Josep Borrell sta izrekla "iskreno sožalje" družinam in prizadetim državljanom ob smrti njihovega predsednika. Temu so na družbenih omrežjih sledile kritike in ogorčenje številnih uporabnikov in tudi nekaterih predstavnikov ljudstva. Kritike so na omrežju X označili s ključnikom #NotInMyName (ne v mojem imenu). V Michelovem kabinetu so povedali, da je sporočilo sožalja ob prezgodnji smrti del skupne mednarodne prakse dialoga tudi z državami z drugačnimi stališči ter da je dialog z Iranom ključen pri izogibanju regionalnega zaostrovanja in stabilnosti.

Olje na ogenj razprav o etičnosti tovrstnih izrazov priliva tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Ta je v pogovoru za izraelski Kann News dejala, da je bila novica o smrti iranskega predsednika "šokantna za ves svet". "Celotna EU je poslala sožalje iranskemu ljudstvu in sožalje vsem družinam, ki so bile prizadete v tej grozni nesreči," je dejala.

Na to je sledilo novinarjevo vprašanje: "To je oseba, ki je bila označena za 'Mesarja Teherana', odgovoren je za umore tisočih svojih ljudi v času islamske revolucije. Še do danes so dekleta, ki hodijo okrog z odkritimi lasmi, zaprta in tudi ubita v iranskih zaporih. Je to oseba za katero lahko žalujemo? Fajnova je na to odgovorila: "Mislim, da je čas za žalovanje in mislim, da je to pravilna stvar v tem trenutku." Del slovenske javnosti je zaradi izjave Tanje Fajon ogorčen. Prvak SDS in trikratni predsednik vlade Janez Janša je poobjavil izsek intervjuja na družbenem omrežju in dodal pripis: "Kakšna sramota za našo Slovenijo" ter v enem od ključnikov - #FAJONhastoGO" pozval Fajonovo k odhodu.

Na zunanje ministrstvu poudarjajo, da so sožalje izrazili tudi drugi vodilni evropski politiki ter tudi generalni sekretar OZN Antonio Guterres. "Ministrica Fajon je podobno kot visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Borrell izrazila sožalje, namenjeno ljudstvu, ki ima pravico žalovati, če tako samo čuti." Ob tem poudarjajo, da izraz sožalja ne pomeni, da Slovenija v čemerkoli spreminja odnose z Iranom. "Slovenska diplomacija namreč še naprej trdno utrjuje prizadevanja za človekove pravice in temeljne svoboščine, demokracije in pravne države. To so sporočila, ki jih je ministrica jasno prenesla pokojnemu zunanjemu ministru Amirabdolahianu ob njunih dvostranskih srečanjih septembra 2022 ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku – neposredno po smrti Mahse Amini – in januarja 2024 ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Slovenija ta stališča redno zastopa tudi v EU in predvsem v mednarodnih forumih, pristojnih za vprašanja zaščite človekovih pravic, s poudarkom na Svetu za človekove pravice OZN," zatrjujejo. Dodajajo, da stališče ministrstva in ministrice se ne spreminja tudi nedavnih napadov Irana na Izrael, ki ga je ministrica ostro obsodila. "Izraz sožalja ob izgubi predsednika države, s katero ima Slovenija vzpostavljene diplomatske odnose in ima v njej tudi svoje diplomatsko predstavništvo, je del diplomatske prakse in izraz pietete," so še zapisal v odgovoru na naše vprašanje.