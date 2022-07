Tanja Fajon na obisku v Kijevu

Začetek njenega obiska je s tvitom pospremilo tudi slovensko veleposlaništvo v Kijevu, ki je dodalo, da zunanja ministrica s tem izkazuje podporo in solidarnost Slovenije z Ukrajino.

Kot so v torek napovedali na MZZ, bo Fajonova predstavila dosedanjo slovensko pomoč Ukrajini in prisluhnila ukrajinskim potrebam po nadaljnji pomoči. Med drugim bo izrazila pripravljenost sodelovanja Slovenije pri povojni obnovi Ukrajine.

Po Berlinu in Zagrebu je to tretji dvostranski obisk zunanje ministrice v tujini od nastopa vlade premierja Roberta Goloba. Obisk v ukrajinski prestolnici v juliju sta večkrat napovedala tako ministrica kot premier.

Že sredi marca so slovenski premier Janez Janša, poljski premier Mateusz Morawiecki, podpredsednik vlade Jarosaw Kaczyski in češki premier Petr Fiala obiskali Kijev. Srečali so se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se je trojici zahvalil za podporo. Šlo je za prvi visok obisk tujih uradnikov v Ukrajini od začetka ruske invazije 24. februarja.