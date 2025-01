Tanja Fajon: Slovenija ne pristaja na prisilno razseljevanje Palestincev

"Nikakor ne pristajamo na prisilni pregon, razseljevanje palestinskega ljudstva," je v Bruslju povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Spomnila je, da je Slovenija lani priznala suvereno in neodvisno Palestino, in dodala, da imajo Palestinci pravico do svojega ozemlja.

Možnost prisilne preselitve Palestincev iz Gaze v Egipt in Jordanijo, kot je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, je ministrica označila za absolutno nesprejemljivo. Dodala je, da bi lahko pri tem šlo za "grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava".

"Mislim, da moramo kot Evropska unija zelo ostro nastopiti proti temu," je poudarila.