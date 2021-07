Kakšno kazen naložiti upokojencu, ki je v kleti hranil tank iz druge svetovne vojne?

Julija 2015 je 20 nemških vojakov potrebovalo skorajda devet ur, da so iz kleti stanovanjske hiše blizu mesta Heikendorf odstranili tank iz druge svetovne vojne. V kleti je upokojenec sicer hranil tudi protiletalski top, torpedo, pištole, strelivo ...

Lokalne oblasti so o zbirki v kleti hiše obvestili kolegi iz Berlina, ki so pred tem že preiskali hišo in iskali ukradene umetnine.

V ponedeljek je v Kielu potekala sodna obravnava, glavno vprašanje pa je bilo, ali je 84-letnik kršil nemške zakone s svojo domačo zbirko orožja, natančneje zakon, ki ureja proizvodnjo, prodajo in prevoz vojaškega orožja.

Njegovi odvetniki namreč trdijo, da večina orožja ni več uporabnega in da je tank brez gosenic praktično le še staro železo. Na drugi strani tožilstvo trdi, da je zaseženo orožje in strelivo še mogoče uporabiti. Dokončna odločitev naj bi bila znana prihodnji mesec, med drugim je govora o pogojni kazni in globi v višini 500.000 evrov, navaja BBC.

Zastavlja pa se tudi vprašanje, kam z zaseženimi predmeti. Novi dom zanje mora najti upokojenec, njegov odvetnik pravi, da se za Panzer V Panther tank zanima ameriški muzej, za številne druge predmete pa naj bi obtoženega kontaktiralo več nemških zbirateljev.