Tanker zadel velik val in ga prepolovil. Ukrajinci Ruse obtožujejo malomarnosti

Na kraju je stekla tudi reševalna akcija, v kateri so sodelovali vlačilci in helikopter. Evakuirali so 12 ljudi, od katerih so jih 11 odpeljali v bolnišnico, dva pa sta v resnem stanju, je tiskovna agencija Tass navedla pomočnika ministra za zdravje Alekseja Kuznjecova .

132-metrski tanker, ki je bil izdelan leta 1973, je nasedel 80 metrov od obale v bližini pristanišča Taman, na južnem koncu Kerške ožine, poroča The Guardian. Z ministrstva so na Telegramu sporočili, da so prizadevanja za evakuacijo 14-članske posadke začasno prekinili zaradi slabega vremena. Dodali so, da so reševalne ekipe v stiku s posadko na ladji, ki ima na krovu vso potrebno opremo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je vladi ukazal, da ustanovi delovno skupino za reševalno operacijo in ublažitev posledic razlitja olja, je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Volgoneft-212 je 55 let staro plovilo, registrirano v Sankt Peterburgu, ki je bilo pred kratkim predelano, poroča The Guardian. Med obnovo naj bi po poročanju britanskega časnika sredino izrezali, krmo in premec pa zvarili skupaj, tako da je na sredini nastal ogromen spoj. Zdi se, da se je tanker prelomil prav na tem delu, poroča The Guardian.

Ukrajina Rusijo obtožuje malomarnosti

"To so precej stari ruski tankerji. V taki nevihti ne morete iti na morje. Rusi so kršili operativna pravila. Rezultat je nesreča," je dejal tiskovni predstavnik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk. Ukrajina je zato Rusijo obtožila malomarnosti.

Če bi se naftni derivati izlili v Črno morje, bi povzročili resno ekološko škodo morskemu okolju, ki je že tako močno obremenjeno zaradi vojne. Črno morje je območje intenzivnega vojaškega spopada od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022.