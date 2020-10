Incident na tankerju pred britansko obalo

Britanska policija je sporočila, da preverjajo incident, ki se je zgodil na krovu naftnega tankerja, ki se nahaja ob obali otoka Wight.

Tanker Nave Andromeda, ki pluje pod libijsko zastavo, naj bi pred tem priplul v pristanišče v Southamptonu. Tamkajšnji policiji pomaga tudi agencija za pomorstvo in obalno stražo. Na prizorišču je tudi policijski helikopter, ki kroži nad tankerjem.

Lokalni mediji poročajo, da naj bi incident vključeval več slepih potnikov. Prvotno so poročali tudi, da naj bi ti poskušali zaseči ladjo, a so lastniki ladje to za BBC zanikali.

Policija je vzpostavila t.i. območje izključitve v petih kilometrih okoli tankerja. Lokalni mediji poročajo še, da naj bi tanker poslal klic na pomoč okoli 9. ure dopoldan.