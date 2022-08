Tanki tavali po travnikih, rušili ovire, jemali sapo in merili v gledalce

Na vadbišču Alabino na obrobju Moskve letos poteka že 9. tankovski biatlon v sklopu tradicionalnih vojaških iger, ki jih organizira Rusija, na njih pa sodelujejo njene partnerske države. Če navadno prvo mesto v prikazovanju veščin na poligonu pripada domačinu, pa pozornost ponavadi 'ukradejo' posadke nekaterih azijskih in afriških držav. Tudi letos je tako tankovski biatlon že postregel s tavanjem tankov po travnikih, zbijanjem oznak in ovir, zaletavanjem v druge tekmovalce. Gledalcem na poligonu je sapo vzel tudi tank, ki ga je upravljala posadka iz Južne Osetije. Ta je za trenutek meril s cevjo proti tribuni.

61 ekip iz 21 držav letos pri Moskvi tekmuje v 9. tankovskem biatlonu, kjer je v veščinah obvladovanja vozila na zahtevnem terenu, orientacije in sposobnosti natančnega streljanja med izvajanjem manevrov znova favorit Rusija. Ta je namreč slavila na predhodnih osmih tekmovanjih. Poleg Rusov so se tokrat najbolje odrezali še Kitajci, Belorusi, Uzbekistanci, Sirijci, Vietnamci in ekipa iz Mjanmara.

Ruski T-72B3 je za seboj v oblaku prahu suvereno pustil kitajskega Type 96B.

Sodelujoči tanki prevozijo traso treh krogov, dolgo šest do deset kilometrov. V prvem krogu posadke streljajo na tarče velikosti tanka, ki se nahajajo na razdaljah 1600, 1700 in 1800 metrov. Pri tem posadke merijo z optiko tanka, brez sodobnih sistemov za vodenje ognja, navajajo organizatorji. V drugem krogu streljajo na različne tarče, ki posnemajo vod protitankovskih minometov (RPG) in enoto pehote. Te tarče so na razdalji 600 do 700 metrov, zadeti pa jih morajo s 7,62 milimetrskimi izstrelki. V tretjem krogu tankovske posadke streljajo na tarče v obliki protitankovskega topa na razdalji 1200 metrov. Ena ali več napak vodi do dodatnega kazenskega kroga, dolgega 500 metrov. V zadnjem krogu morajo tanki iti skozi različne terenske ovire; zgrešena ali nepravilno prečkana ovira doda 10 sekund h končnemu času posadke.

Če so rezultatsko najbolj blestele omenjene države, pa so morda še več pozornosti pritegnile posadke iz Južne Osetije, Zimbabveja, Armenije, Sudana in Irana, ki so bile udeležene v več neljubih spodrsljajih in manjših nesrečah. Nezadovoljen z nastopom svoje ekipe je bil tudi venezuelski poveljnik, potem ko je posadka zgrešila vse tarče.

Armenska ekipa je poskušala ubrati bližnjico, nato pa samozavestno porušila vse količke, ki označujejo stezo.

Ene izmed tankovskih pasti oz. ovir ni uspela premagati sudanska posadka, ki si je prislužila kazen in prenekateri posmeh na družbenih omrežjih.

Tokrat je najbolj strašila posadka Južne Osetije s svojim T-72. Zaradi tehničnih težav je namreč med streljanjem proti tarčam 'podivjala' kupola tanka in se začela nenadzorovano vrteti. V nekem trenutku je bila celo usmerjena proti tribuni z gledalci in ekipi iz Zimbabveja.

Nadzor nad vozilom je (večkrat) izgubila tudi iranska ekipa.

Zaradi juriša na laoški tank je bila diskvalificirana ena od armenskih ekip. Trčenje je presenetilo posadko iz Azije.

Sudanska ekipa je tudi krepko zatavala, potem ko je dlje časa vozila po bližnjem travniku, nato našla stezo in znova zapeljala z nje.

