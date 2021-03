Tanzanija dobila prvo predsednico

61-letna Samia Suluhu Hassan je prisegla na kratki slovesnosti v Dar es Salamu in tako danes postala prva predsednica Tanzanije, te vzhodnoafriške države z 58 milijoni prebivalcev. Prisegi so sledili pregled čet na vojaški paradi in topovske salve.

Zavezala se je, da bo poštena ter da bo spoštovala in branila ustavo Tanzanije. "Zdaj je čas, da zakopljemo svoje razlike in stopimo skupaj kot država. To ni čas za kazanje s prstom, pač pa je to čas za to, da se primemo za roke in skupaj stopimo naprej," je ob prisegi na kratki slovesnosti, oblečena v črno obleko in rdečo naglavno ruto, dejala Hassanova. S tem je priznala, da jo čaka težka naloga, da združi globoko razklano tanzanijsko družbo.

Nekdanja podpredsednica je vodenje države prevzela dva dni po tem, ko je v bolnišnici umrl dosedanji predsednik John Magufuli. Vzrok smrti 61-letnika naj bi bile težave s srcem, je sporočila. O Magufulijevem zdravju so krožile številne govorice, saj ga pred tem v javnosti niso videli že več kot dva tedna. Iz opozicijskih krogov pa so se pojavljale informacije, da je predsednik zbolel za covidom-19, vendar tega še niso uradno potrdili.