Tanzanijski rudar, ki je čez noč postal milijonar, našel še tretji dragulj

Ob junijski prodaji dveh najdenih tanzanitov - tehtala sta 9,2 in 5,8 kilograma - je oče več kot 30 otrok za BBC dejal, da bo najprej priredil zabavo. Njegovi načrti ob drugi najdbi pa so nekoliko drugačni: denar bo porabil za gradnjo šole in zdravstenega doma v domačem okrožju Simanjiro v regiji Manyara na severu države. Pred dvema mesecema je za britanski medij še izpostavil, da bogastvo ne bo spremenilo njegovega življenjskega sloga in da namerava še naprej skrbeti za svojih 2000 krav. Dodal je še, da tudi o dodatnih varnostnih ukrepih ne razmišlja.

Geologi ocenjujejo: te drage kamne bi v celoti lahko izkopali v prihodnjih 20 letih

Nahajališča tanzanita so izključno le na severu Tanzanije, izkopavajo ga v bližini Kilimandžara. Gre za enega najredkejših dragocenih kamnov na svetu, po ocenah nekaterih lokalih geologov pa bi se lahko njihova nahajališča v prihodnjih 20 let v celoti izčrpala. Privlačnost in čar tega dragulja gre iskati v njegovih zanimivih različnih barvnih odtenkih - od zelene, rdeče, vijoličaste in modre, ki postanejo še bolj izraziti po termični obdelavi. Uporabljajo ga za okrasje. Njegovo vrednost določa redkost - čim lepši sta barva in jasnost, tem višja je cena.