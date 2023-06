Zaradi 23-letnega 'dirkača' hrvaška vlada v hujše kazni

Manj kot tri sekunde traja, da se zgodi nesreča, ki je prejšnji petek pretresla Zagrebčane. Divjanje 23-letnika, ki se je s svojim sivim mercedesom najprej zaletel v tri pešce, nato pa še v parkiran avtomobil, bo izzvalo zakonske spremembe, napoveduje hrvaški notranji minister Davor Božinović.

icon-expand Nesreča na parkirišču nakupovalnega centra v Zagrebu. FOTO: Bobo-Pixsell

A še bolj kot nepotrebno divjanje je javnost pretreslo dejstvo, da je mladi moški, ki se trenutno nahaja v 30-dnevnem priporu, v preteklosti že večkrat prekršil hitrost, vozil pa tudi pijan. Kot izpostavlja hrvaški notranji minister Davor Božinović, so se tudi zaradi tega odločili, da je treba zakon nekoliko zaostriti. Ocenjuje, da je bilo divjanje posledica širšega družbenega pojava. "Mladi so izpostavljeni desetletni franšizi filmov Hitri in drzni. Vse to vsrkavajo, potem pa pridemo do sem," je komentiral Božinović. O pravnih usmeritvah glede prekoračitve hitrosti pri mlajših voznikih se bodo na ministrstvu pogovarjali tudi s Fakulteto za promet. Prvo srečanje bo naslednji teden.

icon-expand Nesreča na parkirišču nakupovalnega centra v Zagrebu FOTO: Bobo-Pixsell

"Če pogledamo kako je pri ponovitvi prekrška in pri mladih voznikih, se prvi prekršek najhuje kaznuje. Sedaj bi prekrške za mlade voznike podražili," so usmeritve nekoliko razkrili na fakulteti. Čeprav javnost poziva k prepovedi vožnje avtomobilov z več kot 109 konjskimi močmi s strani mladih voznikov, pa stroka o tem ne razmišlja. "V red moramo spraviti tisto manjšino mladih voznikov, ki povzročajo težave," je razložil Marko Ševrović s Fakultete za prometne vede. Glede na statistiko na Hrvaškem največ nesreč povzročijo vozniki, mlajši od 29 let in vozniki, ki so starejši od 65 let. Najmlajši zaradi neizkušenosti, najstarejši pa zaradi prevelike samozavesti, poročajo hrvaški mediji.